Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/7 Lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến các địa bàn xung yếu thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3; đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Tây Nghệ An; hoạt động quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ của các cơ quan, đơn vị …là những thông tin nổi bật trong ngày 25/7

* Chiều 25/7, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân xã Chiêu Lưu và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thăm hỏi động viên người dân xã Chiêu Lưu. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 25/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp đến những điểm bị cô lập ở các bản thuộc xã Tương Dương để chỉ đạo công tác khắc phục; đồng thời thăm hỏi, động viên cấp uỷ, chính quyền và người dân vùng lũ.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên và trao tiền hỗ trợ cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền xã Tương Dương. Ảnh: Thành Trung

* Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại các xã thuộc vùng hạ du sông Cả vào sáng ngày 25/7.

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 3 tại xã Mường Típ. Tại đây đoàn đã tặng quà động viên cho các hộ gia đình bị thiệt hại trong trận lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác tặng quà động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Mường Típ. Ảnh: Hải Thượng

* Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam chủ trì duyệt Đại hội Đảng bộ các xã Châu Lộc, Châu Hồng và Mường Chọng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào chiều ngày 25/7.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Cũng trong sáng 25/7, Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh tổ chức phiên họp thứ tư dưới hình thức trực tuyến để đánh giá, rà soát các nhiệm vụ đã triển khai; tiếp tục hoàn thiện các phương án, kế hoạch triển lãm.

Điểm cầu Nghệ An tham gia phiên họp. Ảnh: Thành Chung

* 3 xã với gần 5.000 hộ dân vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ tại Nghệ An.

Các đơn vị quản lý giao thông huy động máy móc san gạt, khắc phục tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai. Ảnh: PV

* Chỉ trong 2 ngày, 6 cây cầu ở Nghệ An bị cuốn sập trong đợt lũ lịch sử.

Hiện trạng cầu quân dân Nhôn Mai sau khi bị lũ cuốn trôi. Ảnh: CSCC

* Ngày 25/7, một số cơ quan, đơn vị như Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Báo và phát thanh, truyền hình; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An... phát động ủng hộ, quyên góp nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Bên cạnh đó, nhà sáng lập Ecopark thông qua UBMT Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng số tiền lớn hỗ trợ người dân Nghệ An chịu thiệt hại, ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (bão Wipha).

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Sỹ Thành

* Dù xuất phát điểm không cao nhưng tập thể lớp 12 A1 – Trường THPT Kim Liên đã có một mùa thi thành công khi có đến 9 học sinh đạt điểm 10 môn Vật lý.

Những giờ học Vật lý gắn với thực tế giúp học sinh phát huy được năng lực. Ảnh: Mỹ Hà

* Công an phường Vinh Phú bắt giữ đối tượng trộm 11 chỉ vàng sau 3 giờ gây án.