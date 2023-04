Nghệ An: Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai

(Baonghean.vn) - Nhằm bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023.

Mục đích là triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và phòng thủ dân sự (PCTT- TKCN và PTDS) của tỉnh về đảm bảo công tác thông tin liên lạc trong PCTT-TKCN và PTDS tỉnh; kiểm tra công tác tự kiểm tra phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông; công tác chuẩn bị cho phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trước mùa mưa bão năm nay.

Hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục các điểm tồn tại có nguy cơ gây mất liên lạc, an toàn mạng lưới khi có thiên tai đối với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông trong PCTT&TKCN; hướng dẫn địa phương trong việc tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ.

Yêu cầu của kế hoạch là tăng cường kiểm tra các khu vực trọng điểm như khu vực thường bị sạt lở, lũ lụt ở miền núi, các huyện ven biển, thành phố Vinh. Việc tổ chức kiểm tra xong trước mùa mưa bão năm 2023 (trước 30/6/2023).

Đối tượng kiểm tra là Bưu điện tỉnh Nghệ An và các Bưu điện huyện, Bưu cục trên địa bàn; VNPT Nghệ An và Trung tâm Viễn thông các huyện; Viettel Nghệ An - Tập đoàn Công nghiệp,Viễn thông quân đội Viettel và Trung tâm Viễn thông Viettel các huyện; Đài Kỹ thuật MobiFone Nghệ An; các đài, trạm ở các huyện.

Đoàn sẽ kiểm tra về tình hình mạng lưới tại địa bàn; tình hình củng cố mạng lưới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật; thiết bị, vật tư dự phòng, phương tiện và phương án di chuyển người, tài sản ứng phó thiên tai; phương án ứng phó với các tình huống bão lớn, siêu bão, các tình huống khẩn cấp khác, các ý kiến kiến nghị, đề xuất; kiểm tra thực tế tại các địa bàn (khu vực trọng yếu về thông tin liên lạc, công tác đảm bảo an toàn nhà trạm, cột ăng ten, hệ thống truyền dẫn, đo tiếp đất)...

Thời gian kiểm tra từ ngày 1/5/2023 đến ngày 30/6/2023.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, mùa mưa bão năm 2023 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Với sự chủ động, sẵn sàng triển khai phương án ứng cứu, khắc phục sự cố thông tin liên lạc của Sở TT&TT và các đơn vị trực thuộc sẽ góp phần cùng chính quyền các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.