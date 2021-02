Nghệ An: Đầu năm mua muối lấy may

Trên nhiều tuyến đường TP. Vinh trong ngày đầu năm mới, nhiều điểm bán muối đã xuất hiện, thu hút rất nhiều người dân ghé đến mua. Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Chính vì thế nhiều người, cứ vào dịp đầu năm mới là đi mua muối. Ảnh: TĐ

Cũng xuất phát từ câu tục ngữ “gừng cay muối mặn”, muối được xem là biểu tượng của tình cảm thắm thiết, mặn nồng, gắn kết, no đủ. Vì vậy, nhiều người đi mua muối đầu năm với mong muốn gia đình hòa thuận, anh em keo sơn gắn bó. Bà Mai (phường Cửa Nam) cho biết, đã thành thông lệ, cứ sáng mùng Một đầu năm mới, bà lại đi ra mua muối về cho gia đình. Sau khi mua một gói muối to, bà về bỏ vào các túi nhỏ treo trong bếp, và san sẻ cho gia đình các con mỗi người một túi để lấy may mắn. Ảnh: TĐ