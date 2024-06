Xã hội Nghệ An đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân BHXH Nghệ An đã phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục tăng cường công tác vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đây là nội dung thực hiện Kế hoạch số 1823/KH-BHXH ngày 09/06/2020 của BHXH Việt Nam về việc “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng”, Công văn số 4419/UBND-KSTT ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiện ích cho người sử dụng

Bên cạnh chi trả các khoản như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng. Với phương thức này, hàng tháng, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả nhưng vẫn được đảm bảo chi trả đúng thời hạn.

Lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh cùng các đơn vị liên quan ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo

Một trong những địa phương làm tốt việc triển khai chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là thành phố Vinh. Để triển khai, ngày 03/06/2024, UBND thành phố Vinh đã ban hành Công văn số 2959/UBND-CA về việc triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thành phố Vinh cũng đề nghị các cơ quan liên quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An; Bưu điện thành phố Vinh quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Phấn đấu đến ngày 15/9/2024 sẽ cơ bản hoàn thành quy trình chi trả trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến tháng 5/2024, TP Vinh có 23,290 người nhận chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua thẻ ATM/49,032 người hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, đạt tỷ lệ 47,5%.

“ Ngay sau khi được phường tuyên truyền nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân, tôi đã đồng ý ngay. Bởi lẽ, tôi đã được con trai hướng dẫn sử dụng thẻ ATM nên tôi khá thành thạo. Và nếu như trước đây mỗi lần có lương hưu tôi phải đến nhà văn hóa để nhận trực tiếp, thì hiện nay, tôi không cần đi đâu xa mà ngân hàng đã chuyển thẳng lương trực tiếp vào tài khoản cá nhân, rất thuận lợi, nhanh gọn. Ông Thái Bá Linh (cán bộ hưu trí phường Hà Huy Tập, TP Vinh)

“ Việc chuyển lương hưu qua thẻ ATM là chủ trương rất đúng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ hưu trí, vừa đỡ công sức phải đi lại nhận tiền mặt rất phiền phức. Hơn nữa, hiện nay mua bán đều chuyển khoản nên việc Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, đẩy mạnh, vận động người dân không nhận lương bằng tiền mặt là rất thiết thực. Như gia đình tôi, cả hai ông bà đều nhận lương hưu qua tài khoản ATM. Bà Nguyễn Thị Sâm (cán bộ hưu trí xã Nghi Phú, TP Vinh)

Bên cạnh cán bộ hưu trí nhận lương hưu qua tài khoản ATM có rất nhiều thuận lợi, thì đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, phương thức chi trả qua thẻ ATM của cá nhân cũng nhằm hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chậm chi trả các chế độ ngắn hạn cho người lao động. Từ đó, đảm bảo người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, đúng thời gian quy định. Còn với cơ quan chi trả, việc tổ chức thực hiện phương thức này bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh được sai sót, giảm bớt áp lực, thời gian trong tổ chức chi trả và các bước trung gian qua chủ sử dụng lao động.

BHXH Nghi Lộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: CSCC

Để khuyến khích người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng, thời gian qua, cơ quan BHXH kết hợp với một số ngân hàng trên địa bàn cử cán bộ đến trực tiếp các địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp để vận động người dân mở tài khoản tại chỗ và hoàn toàn miễn phí.

Đồng bộ các giải pháp

Ngày 31/5/2024 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc triển khai các nội dung phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng dự có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An và một số ngân hàng cổ phần thương mại trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, sau khi trao đổi, thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bên thống nhất đưa ra các giải pháp nhằm triển khai nhiệm vụ có hiệu quả, đạt chỉ tiêu đề ra.

Cán bộ đoàn viên BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Thủy

Đây là một trong những giải pháp quan trọng mà Bảo hiểm xã hội Nghệ An phối hợp với các ban, ngành liên quan nhằm triển khai hiệu quả chính sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân theo sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội.

Tính đến tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh có 162.591 người hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó có 43.149 người nhận chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân, chiếm tỷ lệ 26,5%.

BHXH Hưng Nguyên tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến tận từng người dân. Ảnh: CSCC

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An cho biết: Xác định việc thúc đẩy chính sách chi trả lương hưu, chế độ BHXH không dùng tiền mặt mang lại thuận lợi cho cả cơ quan quản lý và người dân, giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chi trả. Nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân đạt chỉ tiêu. Thời gian qua, BHXH Nghệ An đã tập trung các giải pháp như:

Tham mưu UBND huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị có liên quan (bưu điện, ngân hàng, đài phát thanh, truyền hình..) tập trung triển khai đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; quán triệt tránh các hành vi đi ngược với chủ trương (đặc biệt là việc gây khó khăn trong đăng ký sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc hướng các tổ chức, cá nhân về việc sử dụng tiền mặt; trường hợp có các vướng mắc hoặc thông tin cần phản ánh về việc chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt liên hệ tới số điện thoại hotline của cơ quan BHXH); chỉ đạo hệ thống ngân hàng tại các địa phương tăng cường các điều kiện để người hưởng dễ dàng tiếp cận dịch vụ và có cơ chế ưu đãi, khuyến khích với người hưởng mở tài khoản cá nhân.

Hỗ trợ các cụ nhận lương hưu đăng ký tài khoản ngân hàng. Ảnh: CSCC

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện đến từng người hưởng; đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Phối hợp với đơn vị liên quan tại địa phương, cơ quan truyền thông, báo chí địa phương để tuyên truyền, vận động người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và đưa vào kế hoạch tuyên truyền hàng năm.

Đối với người hưởng chế độ BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp: BHXH các huyện nỗ lực duy trì tỷ lệ cao đã đạt được, phối hợp vận động ngay khi lập hồ sơ hưởng, phấn đấu đạt 100% người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân.

Đối với người hưởng BHXH hàng tháng, tiếp tục tập trung vào nhóm người hưởng tiềm năng, người hưởng tại các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn…) có cơ sở hạ tầng của ngân hàng đáp ứng tốt; cung cấp cho người hưởng mạng lưới ngân hàng tại địa bàn để người hưởng lựa chọn theo nhu cầu.

Cán bộ BHXH phối hợp Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân chợ Quán Lau, TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tăng cường quản lý chặt chẽ người hưởng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế việc báo giảm chậm, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH. Yêu cầu cơ quan Bưu điện nghiêm túc thực hiện việc quản lý người hưởng theo Hợp đồng ủy quyền đã ký với cơ quan BHXH.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.