Nghệ An đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để thu hút khách du lịch

Năm 2019, ngành du lịch Nghệ An đã đón và phục vụ 6.591.000 lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 4.581 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018, đạt 104% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, Nghệ An chưa thực sự có các sản phẩm mới, đột phá nhằm thay đổi diện mạo lĩnh vực du lịch của cả tỉnh do tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trong du lịch còn chậm mà chủ yếu là vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng. Hạ tầng du lịch vẫn còn thiếu đồng bộ cả về giao thông cũng như cơ sở vật chất phục vụ du khách. Ngoài ra, du lịch Nghệ An vẫn chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ, đặc biệt là du lịch khu vực ven biển; tình trạng thiếu hụt nhân lực được đào tạo trong mùa cao điểm du lịch tiếp tục diễn ra; Hoạt động xúc tiến du lịch chưa bắt kịp với xu hướng du lịch thông minh,...

Năm 2020, ngành du lịch phấn đấu đón và phục vụ 5,2 triệu lượt khách có lưu trú, tăng 10% so với thực hiện năm 2019, trong đó khách quốc tế đạt 171 ngàn lượt; doanh thu các dịch vụ du lịch đạt 5.340 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019. Để đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh tăng cường công tác chỉ đạo phát triển du lịch; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, ngành du lịch đưa ra giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch

Điểm đến đảo chè - đập Cầu Cau (huyện Thanh Chương). Ảnh tư liệu

Cụ thể: Tăng cường thu hút đầu tư về lĩnh vực du lịch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm như: Tổ hợp vui chơi giải trí và cáp treo Vinpearl Cửa Hội giai đoạn II của Tập đoàn Vingroup, dự án sân Golf và dịch vụ các trò chơi mạo hiểm khu sinh thái Mường Thanh Safari Diễn Lâm của Tập đoàn Mường Thanh, Khu du lịch sinh thái Phà Lài tại Con Cuông, đồng thời tiếp tục triển khai các bước thủ tục của Dự án Khu du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau, Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến của Tập đoàn FLC, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao của Công ty Vietravel nhằm tạo bước đột phá cho năm 2020 và những năm tiếp theo.



Đối với các địa phương, như huyện Nam Đàn: Phối hợp chỉ đạo sớm đưa đền Chung Sơn vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tăng cường kết nối Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên với các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

Thị xã Cửa Lò: Phối hợp tổ chức Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2020 gắn với việc mở rộng các hoạt động, dịch vụ nhằm phục vụ khách du lịch (phố đi bộ, chợ đêm, các hoạt động văn nghệ, giải trí đường phố...).