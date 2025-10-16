Giáo dục Nghệ An đề ra 6 giải pháp để triển khai dạy học 2 buổi/ngày Từ năm học này, việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày sẽ được thực hiện tại tất cả các bậc học trên toàn tỉnh. Qua đó nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức – trí - thể - mỹ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày đã được bậc tiểu học trên toàn tỉnh triển khai nhiều năm nay. Trong khi đó, từ năm học 2025 – 2026, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học ở Nghệ An đã bắt đầu triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở bậc THCS và THPT.

Qua 2 tháng đầu tiên triển khai, hiện 100% trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đã triển khai các nội dung của buổi 2 bao gồm phụ đạo học sinh kém, bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi cho học sinh cuối cấp. Các nội dung còn lại như giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM/STEAM, hướng nghiệp, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ… theo định hướng phát triển toàn diện phù hợp với tâm sinh lý học sinh ở từng cấp học đang khó thực hiện vì thiếu giáo viên, thiếu điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực.

Việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện. Ảnh: Mỹ Hà

Thực tế, với những hạn chế này, việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhiều trường dạy học 2 buổi/ngày nhưng chủ yếu là điều chỉnh thời khóa biểu, chuyển nội dung của buổi 1 (chương trình chính khóa) sang buổi 2. Điều này, ít nhiều gây khó khăn cho các nhà trường trong việc triển khai thời khóa biểu, tổ chức dạy học. Về phía phụ huynh, học sinh cũng gặp khó khăn trong việc đưa đón, đi lại. Học sinh học tăng buổi nhưng nội dung, chương trình học chưa được bổ sung theo như mục tiêu của chương trình dạy học 2 buổi/ngày.

Để tháo gỡ những bất cập trên, ngày 8/10/2025, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 846/KH – UBND về tiếp tục triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn tỉnh.

Qua đó, yêu cầu việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp nguồn lực của địa phương, tình hình thực tiễn và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Đồng thời, cần bảo đảm quyền lợi của người học, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Giáo viên Trường THCS Hưng Hòa, phường Trường Vinh bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi lớp 9. Ảnh: Mỹ Hà

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Nghệ An cũng đã đề ra 6 giải pháp cụ thể. Đó là cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, cần bảo đảm đội ngũ giáo viên để tổ chức dạy học như sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục để khắc phục tình trạng thừa, thiếu, giáo viên cục bộ. Thực hiện tuyển dụng giáo viên theo số biên chế được cấp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên.

Trong quá trình thực hiện, các nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo nguyên tắc 5 rõ “Rõ lộ trình triển khai thực hiện, rõ về nguồn lực, rõ nội dung phương pháp dạy học, rõ trách nhiệm của các chủ thể, rõ kết quả và chất lượng giáo dục”. Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết, tham mưu những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh các biểu hiện chạy theo thành tích, làm trái quy định.

Đặc biệt, tỉnh cũng sẽ có giải pháp nhằm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày như bố trí nguồn ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình đề án, đẩy mạnh xã hội hóa. Các đơn vị và địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.