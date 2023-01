Nghệ An đón trên 80 nghìn lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết

Tin mới

Sunflowers in Nghe An attract visitors (Baonghean.vn) - On the occasion of New Year, the sunflower field of TH Milk Joint Stock Company in Nghe An began to bloom. Many tourists visited this place to capture the best pictures and moments.



Nghệ An: 435 tài xế bị xử phạt trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (Baonghean.vn) - Lực lượng chức năng đã tạm giữ 8 xe ô tô, 64 mô tô, xe máy; tước Giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề 64 trường hợp.

Promoting the potential, advantages and investment policies of Nghe An (Baonghean.vn) - In 2022, the foreign affairs of Nghe An continued to be implemented in a unified, flexible and comprehensive way in Party diplomacy, State diplomacy and people-to-people diplomacy; making an important contribution to promoting the socio-economic development of the province.



Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/1 (Baonghean.vn) - Du khách đổ về check-in tại cánh đồng hoa hướng dương; Không nghỉ Tết Dương lịch trên công trường Dự án cao tốc Bắc - Nam; Đưa vào sử dụng cảng cá Lạch Quèn; Làng nghề hương Tây Lân tất bật vào vụ Tết… là những thông tin nổi bật ngày 2/1.

Nông dân Nghệ An thi đua sản xuất ngày đầu năm mới (Baonghean.vn) - Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, cùng với khí thế sản xuất tại các doanh nghiệp, trên đồng ruộng và các cảng cá, bà con nông dân hồ hởi bắt tay vào công việc đồng áng, chăm sóc cây trồng, đẩy mạnh sản xuất vụ xuân và đánh bắt hải sản.

Linh thiêng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma (Baonghean.vn) - Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thọ - Phó Chính ủy Lữ đoàn cùng các phóng viên, cán bộ, thủy thủ tàu 490, đoàn công tác của Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân có mặt tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại sự kiện Gạc Ma.

Chạy ‘sô’ dịp Tết, thợ cắm lan kiếm gần chục triệu mỗi ngày (Baonghean.vn) - Nghề cắm lan Tết bắt đầu sôi động từ đầu tháng Chạp, mỗi nhành lan thành phẩm được trả 15 - 20 nghìn đồng, có những thợ tay nghề cao “bỏ túi” 5-7 triệu đồng là chuyện thường, có những nhóm thợ thu nhập 30-40 triệu đồng/ngày.

10-year implementation of Resolution No. 26 by the Politburo: Direction toward Nghe An’s sustainable development (Baonghean.vn) - Resolution No. 26-NQ/TW dated July 30, 2013 by the Politburo affirmed the Party's position on the role, position and importance of Nghe An in the North Central region.



Lời khuyên hữu ích của chuyên gia khi thay lốp xe ô tô Dưới đây là 10 lời khuyên của chuyên gia khi mua lốp xe mới để đảm bảo an toàn cho bạn và cho người khác.

1.800 tỷ đồng hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Nhan sắc khác lạ của Thu Minh tại lễ trao giải VTV Awards 2022 Xuất hiện với vai trò khách mời tại VTV Awards 2022, ca sĩ Thu Minh khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy lạ lẫm với khuôn mặt trang điểm khác thường của mình.

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam chắc chắn vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng (Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo tự tin vào chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Myanmar, và giành ngôi nhất bảng B tại AFF Cup 2022.

Quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách đầu tư của Nghệ An (Baonghean.vn) - Năm 2022, hoạt động đối ngoại của tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai theo hướng thống nhất, linh hoạt, toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu ở 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đưa vào sử dụng cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) sau thời gian nâng cấp (Baonghean.vn) - Công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho 500-700 tàu thuyền có nơi neo đậu an toàn.

Triều Tiên bổ nhiệm Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng và Bộ trưởng Quốc phòng Chính quyền Triều Tiên hôm 1/1 đã bầu hai ông Ri Yong Gil và Kang Sun-nam lần lượt vào các vị trí Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng và Bộ trưởng Quốc phòng.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng cho cả giai đoạn 2021-2025 (Baonghean.vn) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực.

Quỳ Hợp phát triển, nâng tầm sản phẩm OCOP (Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những năm qua huyện Quỳ Hợp khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng các sản phẩm đặc trưng thành sản phẩm OCOP, thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

10 thành tựu nổi bật của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2022 (Baonghean.vn) - Trong năm 2022, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới ở các lĩnh vực chuyên ngành; xử trí thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp cứu sống bà mẹ, thai nhi và nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh hiểm nghèo.

Cứu sống người phụ nữ nhảy cầu trong đêm (Baonghean.vn) - Nhảy cầu trong đêm giá lạnh, người phụ nữ đã may mắn được cứu sống. Vụ việc vừa xảy ra tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương.

Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh tăng lệ phí thi đánh giá năng lực Trung tâm Khảo thí đã trình Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt Đề án thi đánh giá năng lực năm 2023 với mức lệ phí là 500.000 đồng/thí sinh/lượt thi theo nguyên tắc chi phí tính đúng, tính đủ lấy thu bù chi.

Những dấu ấn của thể thao Nghệ An trong năm 2022 (Baonghean.vn) - Năm 2022, điểm nhấn thể thao phong trào Nghệ An là thành công trong việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ IX. Ngoài ra, các vận động viên thành tích cao tỉnh nhà cũng giành được những kết quả ấn tượng ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Nghệ An: Nỗ lực cải cách hành chính, tăng lợi thế thu hút đầu tư (Baonghean.vn) - Cải cách hành chính được xác định là một trong những khâu đột phá; là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong việc tháo gỡ các nút thắt, tạo động lực cho sự phát triển.

Các xu hướng dự kiến định hình thế giới năm 2023 Các chuyên gia phân tích cho rằng, những sự kiện và xu hướng sau đây sẽ định hình thế giới trong năm 2023.

10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị: Định hướng sự phát triển bền vững của Nghệ An (Baonghean.vn) - Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị đã khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ.

Không nghỉ Tết Dương lịch trên công trường Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An (Baonghean.vn) - Không nghỉ Tết Dương lịch và cả ngày cuối tuần, thi công 3 ca liên tục, các lực lượng thi công cao tốc Bắc-Nam tranh thủ thời tiết tốt đang tốc lực đẩy nhanh tiến độ dự án...

Niềm vui năm mới ở bản tái định cư (Baonghean.vn) - Sau hơn 13 năm thành lập xã, trong quá trình xây dựng cuộc sống mới, bà con các dân tộc vùng tái định cư ở Thanh Chương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một năm mới đang về trên các bản làng với bao niềm vui và hy vọng.

Nghi Lộc: Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển (Baonghean.vn) - Thời gian qua, huyện Nghi Lộc đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và sáng tạo, linh hoạt trong kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn, nhằm tạo đòn bẩy quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nguyên nhân vụ chồng phóng hỏa thiêu chết vợ và 3 con Cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm, điều tra nguyên nhân ban đầu vụ người đàn ông đốt nhà khiến vợ và 3 con thiệt mạng sau đó tự tử.

Thùy Trang chạm tay vào Quả bóng vàng; PSG thua trận đầu tại Ligue 1 mùa này (Baonghean.vn) - Trần Thị Thùy Trang là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam; Bến đỗ mới của Lương Xuân Trường nhiều khả năng sẽ là CLB Hải Phòng; PSG để thua Lens trong trận đấu thuộc vòng 17 Ligue 1... là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.