Kinh tế Nghệ An đóng cửa chợ, dừng kinh doanh để đảm bảo an toàn trước bão Bualoi Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi được dự báo là cơn bão mạnh, hoàn lưu rộng, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Nghệ An từ tối nay (28/9), nhiều địa phương trong tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đó, việc đóng cửa chợ, tạm ngừng kinh doanh của tiểu thương được coi là giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo phường Thành Vinh kiểm tra tình hình phòng, chống bão tại các chợ dân sinh trên địa bàn. Ảnh: P.V

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, khoảng chiều tối nay, vùng tâm bão Bualoi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Nghệ An. Dự kiến sau 19h, bão sẽ đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị - Nghệ An. Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, có khả năng gây gió giật dữ dội, sóng lớn, mưa to, lũ quét và sạt lở đất.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản, từ 12 giờ trưa nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã triển khai biện pháp đóng cửa chợ dân sinh. Tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, Vinh Hưng… đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu tạm ngừng hoạt động chợ.

Đến 12h trưa nay, các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn phường Trường Vinh đã dọn dẹp hàng hóa, chấp hành đóng cửa chợ. Ảnh: T.P

Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng ban Quản lý chợ Vinh cho biết: “Ngay khi nhận chỉ đạo từ UBND phường, chúng tôi đã yêu cầu 100% tiểu thương đóng ki-ốt, khóa chợ, tạm ngừng kinh doanh cho đến khi có thông báo mới. Từ hôm qua, việc chằng chống, gia cố, di dời hàng hóa, tài sản tại các khu vực dễ ngập lụt đều đã được tiểu thương hoàn thành”.

Tại chợ Hưng Dũng, sau khi kết thúc phiên họp sáng 28/9, Ban Quản lý chợ cũng thông báo khẩn đến toàn bộ tiểu thương đóng sạp, khóa quầy, ngừng kinh doanh từ 12 giờ trưa. Ông Nguyễn Khắc Thành - Trưởng ban Quản lý chợ Hưng Dũng cho hay: “100% tiểu thương đã chấp hành đóng cửa, chờ đến khi có thông báo mới. Chúng tôi duy trì 100% quân số trực, kiểm tra từng ki-ốt, chằng néo các điểm yếu để bảo đảm an toàn trước mưa bão”.

100% tiểu thương chợ Hưng Dũng chấp hành đóng cửa chợ. Ảnh: T.P

Liên lạc qua điện thoại, bà Trịnh Thị Hà - một tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả ở chợ Hưng Dũng cho biết, do lo ngại bão, bà chỉ lấy hàng với số lượng hạn chế. Tuy nhiên, đến sáng nay vẫn còn tồn đọng một số mặt hàng khó bảo quản. Để giảm thiểu thiệt hại, bà đã đăng bán online và ship hàng trực tiếp đến khách. “Nếu không bán hết cũng chấp nhận, bởi an toàn của gia đình vẫn là quan trọng nhất”, bà Hà chia sẻ.

Không chỉ ở các chợ, tại nhiều tuyến phố, các tiểu thương cũng chủ động đóng ki-ốt, tạm ngừng kinh doanh. Riêng những cửa hàng thực phẩm, đặc biệt là hàng chế biến sẵn, vẫn duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trước bão. Anh Bùi Đông - chủ một cửa hàng hải sản ở đường Tuệ Tĩnh cho biết: “Các món chế biến sẵn được khách đặt nhiều hơn bình thường, chúng tôi phải tăng ca, huy động thêm nhân lực để chuẩn bị. Chủ yếu là giao hàng tận nơi để hạn chế đi lại trong mưa gió".

Lực lượng Ban Quản lý chợ Hưng Dũng duy trì trực 100% quân số, kiểm tra việc chằng néo, điện, thoát nước... tại các ki-ốt kinh doanh. Ảnh: T.P

Theo ghi nhận, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, do đặc thù chợ họp buổi sáng, hoạt động buôn bán vào buổi chiều vốn thưa thớt, nay càng vắng vẻ. Chính quyền các địa phương cũng đã tăng cường kiểm tra, chỉ đạo ban quản lý chợ tuyên truyền cho tiểu thương chằng chống quầy hàng, kê cao hàng hóa và trực bão thường xuyên, đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Thực tế cho thấy, mỗi khi có bão lớn, việc chủ động đóng cửa chợ, ngừng kinh doanh đã giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại về tài sản, tránh nguy cơ tai nạn do cây đổ, mái tôn bay hoặc ngập lụt gây ra. Với sự chủ động vào cuộc từ sớm của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của tiểu thương, việc đóng cửa chợ, dừng kinh doanh trước giờ bão đổ bộ là giải pháp cần thiết, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, giữ vững an toàn cộng đồng.