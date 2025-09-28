Kinh tế Vùng ven biển Nghệ An chiều 28/9: Gió rít, sóng dữ và mưa lớn Từ chiều nay 28/9, mặc dù bão số 10 chưa chính thức đổ bộ vào đất liền, vùng ven biển Nghệ An đã có gió rít, sóng dữ, mưa lớn. Phóng viên Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An có mặt tại các địa phương ven biển để ghi nhận tình hình.

Tại các xã vùng ven biển: Diễn Châu, An Châu (huyện Diễn Châu cũ); Quỳnh Anh (huyện Quỳnh Lưu cũ), từ đầu giờ chiều 28/9, gió giật từng hồi mạnh dần lên, kèm theo mưa xối xả. Những con sóng cao liên tục ập vào bờ, bọt tung trắng xóa.

Trên các tuyến đường ven biển, hầu hết cửa hàng, quán xá đều đóng kín cửa, người dân tuyệt đối không ra ngoài. Tại xã Diễn Châu, gió thổi rít liên hồi, cây xanh, bảng hiệu nghiêng ngả. Người dân cố gắng dọn dẹp bảng hiệu và một số đồ dùng khác, nhằm tránh thiệt hại do bão.

Ông Nguyễn Văn Quảng, người dân xóm 2, xã Diễn Châu cho biết: “Từ trưa nay, gió thổi mạnh dần, gia đình tôi đã được sơ tán khỏi ki-ốt để trở về nhà trú ẩn an toàn. Mọi đồ dùng phục vụ bán hàng đã được thu dọn, cửa quán cũng đã đóng chặt”.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết: Kế hoạch của địa phương di dời hơn 400 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến 15 giờ ngày 28/9, đã có gần 50 người di dời đến điểm tập trung và khoảng 300 người đã sơ tán đến nhà người thân. số còn lại sẽ tiến hành sơ tán, di dời xong trong chiều nay. Xã đã điều động toàn bộ lực lượng túc trực để ứng cứu người dân khi cần thiết.

Còn tại xã Quỳnh Anh, ông Hồ Nghĩa Đường - Chủ tịch UBND xã cho biết: Trên địa bàn xã không có người sinh sống trong vùng nguy hiểm, tuy nhiên, nếu gió bão lớn, sẽ gây tốc mái nhà dân. Do vậy, trước khi bão vào, địa phương đã tuyên truyền người dân chủ động chằng chéo nhà cửa, đặt bao cát lên mái tôn. "Đến đầu giờ chiều nay, gió bão đã mạnh lên cấp 7 - 8, kèm theo mưa lớn kéo dài, khiến các cánh đồng rau bị ngập nước", ông Hồ Nghĩa Đường cho hay.

Đến thời điểm này, nhờ sự chủ động của chính quyền và ý thức chấp hành của người dân, các khu vực nguy hiểm đã được di dời kịp thời. Các địa phương đều duy trì trực ban 24/24h, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn.

Hiện bão vẫn đang tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ tiếp tục phản ánh kịp thời diễn biến tình hình, cung cấp thông tin chính xác để người dân chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại vào chiều nay 28/9 tại các xã vùng ven biển:

Khu vực bờ biển Diễn Thành của xã Diễn Châu đã ngập nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Gió thổi mạnh, sóng biển dâng cao ập vào bờ biển. Ảnh: Xuân Hoàng

Các ki-ốt vùng ven biển các xã thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu trước đây đã được đóng kín, tránh gió bão lùa. Ảnh: Xuân Hoàng

Từ 14h chiều 28/9, gió bắt đầu thổi mạnh, cây cối nghiêng ngả. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều cánh đồng rau màu ở các xã: Diễn Châu, An Châu, Quỳnh Anh... ngập trong nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Những đám ngô vụ thu đông đã chìm trong nước. Ảnh: Xuân Hoàng