Xã hội Nghệ An: Các xã vùng ven sông Lam chủ động di dời dân trước bão số 10 Thực hiện công điện của các cấp, tính đến chiều 28/9, các xã ven sông Lam có nguy cơ ngập lụt cao, chính quyền địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão số 10 (Bualoi).

Trưa và đầu giờ chiều 28/9, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng các thành viên Ban Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành (huyện Hưng Nguyên cũ) vẫn chia nhau về các xóm để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão. Đặc biệt là công tác di dời dân đến nơi tránh trú an toàn, phòng tránh nguy cơ thiệt hại về người do bão số 10 gây ra.

Lực lượng chức năng xã Lam Thành vận động các hộ dân ven sông Lam neo đậu thuyền, di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Công Kiên

Theo ông Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch UBND xã Lam Thành, trong hôm nay (28/9), cùng với việc chặt tỉa cành cây, xã đã chỉ đạo các xóm trên địa bàn nạo vét, khơi thông kênh mương để phòng, chống ngập úng; tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, đặt bao cát trên mái nhà, di dời các hộ ở vùng thấp trũng đến địa điểm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Lam Thành giúp dân neo đậu thuyền an toàn. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, hệ thống loa truyền thanh của xã liên tục phát công điện chỉ đạo của các cấp, cập nhật tình hình cơn bão số 10 và các giải pháp giảm thiểu thiệt hại. Nhờ đó, công tác phòng, chống bão được triển khai kịp thời, nhất là các xóm ở khu vực ngoài đê Tả Lam. Đến nay, lực lượng chức năng của xã di dời gần 190 hộ với gần 300 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng xã Lam Thành vận động người dân đến địa điểm phòng, tránh bão an toàn. Ảnh: Công Kiên

Ông Nguyễn Hữu Hà cho biết: “Xác định bão số 10 sẽ đổ bộ vào địa bàn và có mưa với cường độ lớn, lãnh đạo xã đã triển khai đồng loạt các giải pháp phòng, chống bão; sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những người già neo đơn. Hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về nhà ở, hệ thống lưới điện; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; ngập úng vùng trũng thấp…”.

Người già cả, neo đơn được lực lượng chức năng xã Lam Thành hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Công Kiên

Cũng như xã Lam Thành, xã Thiên Nhẫn (thuộc huyện Nam Đàn cũ) đã tích cực triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với cơn bão số 10. Ban Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã đã kiểm tra, rà soát nhà ở xuống cấp có nguy cơ bị sập để chằng chống nhà cửa, vận động nhân dân chặt tỉa cây trên các trục đường của xóm, trong khuôn viên nhà; di dời các hộ dân sống trong những ngôi nhà cấp 4 cũ, yếu đến nơi an toàn.

Người dân xã Thiên Nhẫn chuẩn bị di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: CSCC

Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ do hoàn lưu bão. Tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình huống thiên tai để nhân dân chủ động ứng phó bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là khi gió mạnh, ngập lụt, sạt lở đất. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm”.

Lực lượng chức năng xã Thiên Nhẫn đưa người già và trẻ em lên xe, di chuyển đến địa điểm an toàn. Ảnh: CSCC

Bên cạnh xã Lam Thành và Thiên Nhẫn, đến thời điểm hiện nay, các xã nằm dọc sông Lam thuộc địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và Thanh Chương (cũ) đã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với bão số 10.