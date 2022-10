Nghệ An dừng dự án hơn 16.000 tỷ đồng của FLC

Dự án "khủng"

Trước đó, vào năm 2017, Tập đoàn FLC đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An về đề xuất Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi, giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc với quy mô diện tích 460 ha. Cuối năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận số 70-KL/TU ngày 11/12/2017, thống nhất với Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án này của Tập đoàn FLC.

FLC Nghệ An là quần thể thứ 7 trong chuỗi quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái do Tập đoàn FLC đã và đang triển khai: FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Phúc, FLC Hạ Long, FLC Đồ Sơn, FLC Quảng Bình… Mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng một tổ hợp quần thể nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí ven biển nhằm tạo nên điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, dịch vụ du lịch cho huyện Nghi Lộc nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung; Hình thành nên một quần thể khu du lịch sinh thái cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Với việc triển khai dự án quy mô lớn tại Nghệ An, Tập đoàn FLC được kỳ vọng sẽ góp phần tạo bước nhảy vọt trong phát triển thương hiệu du lịch địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.