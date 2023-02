Nghệ An: Giá muối cao kỷ lục, diêm dân không có hàng để bán

(Baonghean.vn) - Trong khoảng 5 năm trở lại đây có đến gần 160 người thuộc lực lượng bảo vệ rừng đã bỏ việc và xin nghỉ việc. Thời gian gần đây tiếp tục có nhiều người thuộc lực lượng này viết đơn xin nghỉ việc. Nguyên do, chế độ chính sách dành cho họ hết sức bất cập.

(Baonghean.vn) - Điện thoại thông minh ngày càng trở nên cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, vì vậy việc giữ cho nó được an toàn, không bị xâm phạm bởi tin tặc hoặc người lạ là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.

(Baonghean.vn) - Ở vòng 3 V-League 2023, trên sân Vinh, phút thứ 10 trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng, thủ môn Văn Tiến lúng túng chuyền bóng hớ hênh cho trung vệ ngoại Vytas bị tiền vệ đội khách dễ dàng ghi bàn thắng trước sự ngao ngán của ban huấn luyện, đồng đội.

(Baonghean.vn) - Nghệ An hiện có 2.613 công chức, viên chức y tế đang công tác tại tuyến xã. Một nửa trong số đó hiện đang công tác tại các xã, thị trấn thuộc 11 huyện, thị miền núi phía Tây của tỉnh.

(Baonghean.vn) - Đức "Ozil" một thời từng là niềm hy vọng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, nhưng vận đen chấn thương đã không cho anh có cơ hội để chứng tỏ bản thân. Hiện cầu thủ này đang tích cực chữa trị và hy vọng sẽ sớm tái xuất trên sân cỏ chuyên nghiệp.

(Baonghean.vn) - Nga luôn cởi mở cho cuộc đối thoại với phương Tây về an ninh nhưng đổi lại chỉ nhận được phản ứng đạo đức giả và sự bành trướng mở rộng của NATO. Nga đã nhận sự từ chối trực tiếp cho tất cả những đề xuất an ninh cơ bản của mình.

(Baonghean.vn) - Mới đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ thông tin từ năm 2025 môn Lịch sử sẽ thành môn thi bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Phóng viên Báo Nghệ An đã ghi lại một số ý kiến của giáo viên và học sinh chia sẻ về vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Cũng như nhiều trường đại học khác trên cả nước, năm nay, các trường đại học ở Nghệ An đều đồng thời sử dụng nhiều phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi giữ người trái pháp luật.

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục xuất hiện các video clip ghi lại cảnh học sinh đánh nhau. Điều đáng nói, trong nhiều vụ việc, nguyên nhân dẫn đến ẩu đả là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can khai thác than tại mỏ than Bố Hạ vượt trữ lượng được cấp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.