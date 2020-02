Nghệ An: Giá trị công nghiệp nhiệm kỳ 2016 - 2020 dự kiến tăng 18,6%

Theo phân tích, cơ cấu nội ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch nhanh và đúng hướng. Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng và giảm dần tỷ trọng ngành khai thác, chế biến khoáng sản. Giá trị sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2019 ở Nghệ An chiếm khoảng 70% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Các ngành công nghiệp đồ uống, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghệ cao, dệt may, khai thác khoáng sản; sản xuất và phân phối điện, nước đều có bước phát triển. Nghệ An có nhiều sản phẩm công nghiệp tốt, có thương hiệu cao trên thị trường như: Xi măng, tôn, bia, sữa, hàng dệt may, gỗ MDF, gạch xây dựng các loại, điện, phân bón, mía đường...).

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục được quan tâm chỉ đạo phát triển, đến nay toàn tỉnh có 164 làng nghề và gần 450 làng có nghề được tỉnh công nhận.