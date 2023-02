Nghệ An: Hàng chục chuyến bay bị hủy, chậm chuyến do thời tiết xấu

(Baonghean.vn) - Từ đầu tháng 2 đến nay, khu vực Bắc Trung Bộ liên tục có lớp sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến an toàn bay của các hãng hàng không, khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Vinh phải huỷ chuyến, hạ cánh sân bay khác hoặc khởi hành chậm hơn so với lịch trình ban đầu.

Nhiều chuyến bay bị huỷ

Mới đây nhất, trong tối 13/2 đã có 5 chuyến bay từ TP.HCM về Vinh bị huỷ bỏ (được bay bù trở lại vào ngày 14/2), 1 chuyến bay đã khởi hành tuy nhiên không thể hạ cánh xuống sân bay Vinh do sương mù dày và tầng mây thấp, buộc phải hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Hành khách buộc phải đi thêm một chặng nữa mới có thể về đến Vinh.

Thống kê từ Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Từ đầu tháng 2 đến nay, thời điểm xuất hiện sương mù, đã có 24 chuyến bay tại sân bay Vinh bị huỷ chuyến vào các ngày 5/2; 6/2 và 13/2. Ngoài ra, còn có 10 chuyến bay phải chuyển hướng, hạ cánh đến sân bay khác. Đặc biệt, có trên 60 chuyến bay bị chậm chuyến, delay nhiều tiếng đồng hồ.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc các chuyến bay bị huỷ chuyến, hạ cánh ở sân bay khác hay delay quá lâu đã ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của hành khách dù đây là tình thế bất khả kháng vì sự cố thời tiết. Tại sân bay luôn trong tình trạng đông đúc người dân chờ đợi với tâm trạng lo âu, mỏi mệt.

Anh Nguyễn Văn Nam, huyện Diễn Châu cho biết: Tối 13/2, tôi đã có mặt tại sân bay Vinh từ sớm để bay vào TP.HCM, tuy nhiên chuyến bay bị huỷ, do đó, tôi buộc phải thông báo với cơ quan rằng sẽ phải vào trễ hơn 1 ngày so với dự kiến. Sau đó, tôi phải thuê nhà để nghỉ ngơi, chờ thông báo bay trở lại của hãng…”.

Điều đáng nói, việc sương mù có thể tiếp diễn trong thời gian tới, các chuyến bay sẽ tiếp tục có nguy cơ bị ảnh hưởng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định: Nửa đầu tháng 2, không khí lạnh hoạt động yếu và lệch đông nên miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng. Nửa cuối tháng 2, không khí lạnh mạnh hơn, vùng núi và trung du có thể rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống. Sương mù, nồm ẩm nhiều khả năng duy trì hết tháng.

Đảm bảo an toàn bay cho hành khách

Trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt là sương mù và mây thấp ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và an toàn bay trong thời tiết giao mùa, việc chủ động linh hoạt các chuyến bay, huỷ các chuyến có nguy cơ mất an toàn là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn, sức khoẻ của toàn bộ hành khách.

Ông Đào Văn Khánh - Đại diện Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nghệ An cho biết: Từ đầu tháng 2 đến nay, hãng đã phải huỷ 5 chuyến bay tại sân bay Vinh do sương mù vào ban đêm. Điều này là việc làm bắt buộc vì nếu điều kiện bay không an toàn mà vẫn cất cánh thì rất có thể xảy ra sự cố. Mặc dù việc huỷ chuyến, delay sẽ ảnh hưởng đến các hành khách, nhưng vì mục tiêu an toàn chung của cả chuyến bay, đây là điều phải thực hiện.

Theo ông Khánh thì các chuyến bay có quyết định huỷ chuyến đều đã được thông báo rộng rãi đến toàn bộ hành khách qua nhiều hình thức như nhắn tin, gọi điện, thông báo trên loa truyền thanh tại sân bay và đều có kế hoạch bay thay thế vào ngày hôm sau. Các tuyến bị delay thì đều đã được khởi hành trở lại sau một khoảng thời gian nhất định. Do đó, toàn bộ quyền lợi của hành khách đều được đảm bảo theo quy định.

Lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Trường hợp sương mù vào thời điểm giao mùa thường xảy ra từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, dù không phải là hiếm gặp tuy nhiên năm nay, tình trạng sương mù diễn ra nhiều đợt hơn và dày hơn, khiến tầm nhìn bị hạn chế, buộc nhiều chuyến bay tại sân bay Vinh bị huỷ, delay hoặc chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi cũng đã phối hợp với các hãng hàng không, quán triệt nếu có quyết định huỷ chuyến phải thông báo sớm cho các hành khách để họ sắp xếp thời gian, công việc, khỏi mất công ra sân bay, nhất là những người đến từ các địa phương xa. Nếu khách đã đến sân bay mới nhận được thông báo huỷ chuyến thì các hãng phải có biện pháp hỗ trợ hành khách trong thời gian chờ chuyến bay kế tiếp theo quy định” - ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thư, dù thời tiết trong tháng 2 không thuận lợi, tuy nhiên rất may mắn là thời điểm xuất hiện sương mù dày không trùng với những ngày cao điểm bà con rời quê sau Tết nên vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nếu trùng vào các ngày từ mùng 4 đến mùng 7 Tết, lượng hành khách trên 10.000 lượt mỗi ngày sẽ xảy ra tình trạng quá tải, khó kiểm soát.

Trước tình trạng thời tiết xấu, đặc biệt là sương mù dày đặc, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi sát tình hình thời tiết sương mù, mây thấp để điều chỉnh lịch bay cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay; chọn thêm sân bay dự phòng nằm ngoài vùng ảnh hưởng của thời tiết xấu; chỉ đạo phi công tuân thủ nghiêm các quy trình an toàn bay. Trường hợp các chuyến bay bị ảnh hưởng như chậm, hủy do thời tiết, các hãng phải chủ động thông báo sớm, nói rõ nguyên nhân tới hành khách, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển và quyền lợi của hành khách theo quy định.