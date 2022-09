Nghệ An: Hiệu quả tín dụng chính sách cho đồng bào dân tộc

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Ba (sinh năm 1985, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu i10 Huyndai mang BKS 37A-32920 di chuyển trên Quốc lộ 7A đã có hành vi lạng lách, đánh võng. Đối tượng này cũng che dấu hành vi phạm tội bằng cách nhờ người nhận tội thay mình.