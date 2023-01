Nghệ An: Hơn 131,8 tỷ đồng ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023

(Baonghean.vn) - Ngày 3/1, Công an huyện Yên Thành cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Quang (SN 2000), trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành về hành vi trộm cắp tài sản.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An có Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 29/12/2022 yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

(Baonghean.vn) - Ngày 3/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

(Baonghean.vn) - Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, hậu quả nghiêm trọng của thiên tai, lũ lụt thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động.

Phương Tây mong đợi cái gọi là "lợi tức đầu tư" từ Vladimir Zelensky, vì vậy ông sẽ phải "tạo ra" những thành công trong cuộc xung đột với Nga để không mất đi sự ủng hộ, nhà báo Mark Galeotti viết trong một bài báo trên The Times.

(Baonghean.vn) - Các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn TP. Vinh được đầu tư vào những năm 2003- 2005 theo chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Trong quá trình xây dựng, các doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống PCCC. Tuy nhiên, do “mạnh ai nấy làm” nên đến nay, hệ thống PCCC không đạt chuẩn.

(Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, năm 2022 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng kinh tế Nghệ An vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao với 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 22 của cả nước.