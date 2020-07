Nghệ An: Hơn 40.000 đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

Đồ họa: Hữu Quân

Đến ngày 30/6/2020, tổng dư nợ đạt 8.865 tỷ đồng, tăng 504 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tốc độ tăng trưởng 6,03% (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước). Các chương trình được giao bổ sung vốn và các chương trình cho phép tăng trưởng dư nợ theo nhu cầu đều được thúc đẩy giải ngân và tăng dư nợ so với đầu năm. Một số chương trình có tốc độ tăng trưởng dư nợ tốt như: cho vay nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay hỗ trợ việc làm, tạo việc làm, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn...