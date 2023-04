Nghệ An: Hơn 500 doanh nghiệp dự đối thoại về chính sách thuế năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình công tác năm, sáng 14/4, tại TP Vinh, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn chính sách thuế kỳ 1 năm 2023.

Chủ trì buổi đối thoại có ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Cùng dự buổi đối thoại có lãnh đạo các phòng, ban và Chi cục Thuế khu vực; đại diện các hội doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Chi nhánh Nghệ An và giám đốc, kế toán trên 500 doanh nghiệp.

Trong thời gian 1 buổi, đại diện các doanh nghiệp được nghe lãnh đạo Cục thuế tỉnh Nghệ An giới thiệu một số thông tin, hình ảnh về các chương trình, ứng dụng mà ngành thuế triển khai thời gian qua; các chính sách, ứng dụng mới của ngành đã tác động như thế nào và nhận được sự quan tâm của cộng đồng và người nộp thuế. Điển hình là Chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn”, ứng dụng eTax mobile.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, trong gần 3 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra, Cục Thuế tiếp nhận và giải đáp hơn 300 câu hỏi và kiến nghị liên quan đến chính sách thuế. Trong thời gian tới, chính sách thuế sẽ có nhiều thay đổi, ứng dụng mới, vì thế chắc chắn số kiến nghị về những vướng mắc sẽ còn nhiều nên ngành rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, góp ý của các doanh nghiệp.

Tiếp đó, đại diện Cục Thuế giới thiệu một số nội dung chính sách thuế ban hành năm 2022 và 2023.

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành nhiều quy định mới về thương mại điện tử, ghi hóa đơn điện tử cũng như các mức xử phạt hành chính về thuế theo hướng tăng nặng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quốc hội và Chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế, phí, tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nên cũng nảy sinh một số bất cập, vướng mắc.

Trên cơ sở giới thiệu và dự báo các chính sách thuế sắp ban hành, Cục Thuế mong muốn các doanh nghiệp nêu câu hỏi, những khó khăn trong áp dụng các quy định về thuế thời gian qua và vướng mắc từ thực tế, Cục Thuế sẽ trả lời trực tiếp các vấn đề cụ thể liên quan đến từng doanh nghiệp, còn các vấn đề lớn và chung liên quan đến chính sách thuế mà doanh nghiệp kiến nghị bằng văn bản, Cục Thuế tỉnh sẽ trả lời, giải đáp cụ thể bằng văn bản. Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

Cũng trong khuôn khổ chương trình đối thoại doanh nghiệp, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã vinh danh và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế và nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn Nghệ An.