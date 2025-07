Pháp luật Nghệ An - Hủa Phăn lần đầu tiên tổ chức tuần tra song phương cấp tỉnh Ngày 1/7, tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức tuần tra song phương cấp tỉnh lần đầu tiên trên đoạn biên giới từ mốc 363 đến mốc 365.

Đây là lần đầu tiên hoạt động tuần tra song phương được nâng lên cấp tỉnh, thể hiện bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa hai địa phương biên giới, nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đội hình tuần tra của hai tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn. Hai đội tuần tra thực hiện nghi thức tại cột mốc 363. Ảnh: Hải Thượng

Tuyến biên giới giữa Nghệ An và Hủa Phăn có chiều dài122,703 km, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Việc triển khai tuần tra song phương cấp tỉnh là hoạt động thiết thực nhằm kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, đồng thời củng cố tình đoàn kết, hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Đội tuần tra tỉnh Nghệ An do Đại tá Hồ Quyết Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An làm đội trưởng; phía Hủa Phăn do Thiếu tướng Khăm Mương Khốt Vông Khun – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách.

Đại tá Hồ Quyết Thắng và Thiếu tướng Khăm Mương Khốt Vông Khun tô son cột mốc 365 và trao đổi tình hình liên quan đến an ninh biên giới. Ảnh: Hải Thượng

Bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, địa hình đèo dốc, trơn trượt, hai đội đã phối hợp kiểm tra thực trạng đường biên, mốc quốc giới và đánh giá tình hình khu vực biên giới. Kết quả cho thấy, hệ thống mốc giới được giữ nguyên trạng, không phát hiện dấu hiệu xê dịch, hư hỏng; không có hoạt động xâm canh, xâm cư hay vi phạm quy chế biên giới.

Quá trình tuần tra diễn ra đúng quy trình, nghiêm túc và chặt chẽ. Hai bên đã tiến hành vệ sinh, tô son lại cột mốc, ghi hình toàn bộ quá trình tuần tra, vừa đảm bảo kỹ thuật quản lý biên giới, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng hai bên.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và BĐBP Nghệ An tặng quà cho nhau và trao biên bản ghi nhớ hoạt động tuần tra. Ảnh Hải Thượng

Kết thúc tuần tra, hai bên tổ chức hội ý, rút kinh nghiệm và thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục trao đổi thông tin thường xuyên, tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định, Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu giữa Việt Nam - Lào.

Hoạt động tuần tra cấp tỉnh lần này là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai lực lượng vũ trang, góp phần gìn giữ đường biên hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.