Nghệ An huy động hơn 900 tỷ đồng, 840.000 ngày công xây dựng trường mầm non

Chiều 24/4, tại thị xã Hoàng Mai, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề mô hình “Phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ” và Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2020 – 2025.

Thời gian qua, thực hiện mô hình này, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với cha mẹ cùng tham gia xây dựng chương trình giáo dục mầm non, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ trải nghiệm theo chủ đề, chủ điểm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình.

Đồng thời, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch hóa xã hội hóa giáo dục với nhiều hình thức như ủng hộ kinh phí, ngày công, hiện vật để xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Trong 5 năm, các nhà trường đã huy động được hơn 900 tỷ đồng và hơn 840.000 ngày công để cùng chung tay đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

Nhờ đó, các trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh đã có thay đổi đột phá về diện mạo trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chấm dứt được tình trạng xây dựng môi trường mang tính trang trí, hình thức.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, thực hiện mô hình “Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ” đã có 438/540 trường mầm non được đánh giá và xếp loại tốt (tỷ lệ 81,1%), loại khá 85 trường (tỷ lệ 15,8%) và có 17 trường đạt yêu cầu (tỷ lệ 3,2%). Số cơ sở nhóm lớp độc lập được đánh giá và xếp loại khá và tốt là 196/340 cơ sở (tỷ lệ 57,7%). Số cơ sở đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ 38,2%; chưa đạt yêu cầu tỷ lệ 4,1%.

Trong khi đó, 100% trường mầm non, cơ sở mầm non độc lập tư thục đã thực hiện mô hình “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, trong đó có 65% số trường đạt loại tốt, 25% số trường đạt loại khá, 10% số trường đạt yêu cầu. Các cơ sở giáo dục độc lập xếp loại khá, đạt yêu cầu do hạn chế khuôn viên diện tích, một số cơ sở còn thiếu đồ dùng đồ chơi, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non.