Nghệ An: Khoảng 500 đại biểu sẽ dự Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020

Chiều 24/12, tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 12, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng.

Dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc họp, UBND tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020. Dự kiến Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22/02/2020, tức ngày 29 tháng Giêng âm lịch tại Khách sạn Giao Tế (số 9 đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).



Hội nghị lần này dự kiến khoảng 500 đại biểu tham dự với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ, cùng lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu đến từ các tổ chức, tập đoàn, các tổng công ty; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam...



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho rằng Hội nghị phải thể hiện sự trân trọng, tri ân các nhà đầu tư tại Nghệ An và hướng tới xúc tiến đầu tư trong năm 2020. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở ý kiến góp ý của thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nêu rõ “Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020” là hoạt động nhằm gặp gỡ tri ân, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa chính quyền tỉnh Nghệ An với các nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhiều quan tâm và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, quảng bá xúc tiến thương mại và du lịch của tỉnh Nghệ An đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Vì vậy, quy mô khách mời khoảng 500 đại biểu là phù hợp. Bao gồm: các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước có tiềm năng và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác mới; những nhà đầu tư đã gắn bó, đồng hành với tỉnh suốt nhiều năm qua; các bộ ngành đã hỗ trợ tích cực đối với Nghệ An; các tổ chức quốc tế.

Với thời gian dự kiến được thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại & Du lịch tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh báo cáo dự kiến Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị, để hội nghị được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước về môi trường đầu tư, kinh doanh, về quê hương và con người xứ Nghệ, Ban tổ chức cần rà soát lại chương trình, chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan.