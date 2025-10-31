Giáo dục Nghệ An: Không lợi dụng xã hội hóa giáo dục để tận thu trong nhà trường Nhiều năm nay, công tác xã hội hóa giáo dục vẫn được các nhà trường triển khai để đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa trường lớp. Đây cũng là giải pháp nhằm huy động toàn xã hội cùng chung tay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Để xã hội hóa hiệu quả và tránh bị biến tướng, đòi hỏi trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan chức năng trong phê duyệt, giám sát đảm bảo sát với thực tế.

Phát huy mọi nguồn lực

Chỉ hơn 1 tháng phát động, hơn 700 triệu đồng đã được các cựu học sinh ở Trường THPT Thanh Chương 3 quyên góp để kịp lắp đặt điều hòa cho 37 phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng… cho toàn nhà trường. Những chiếc điều hòa mát lạnh, xua tan đi nắng nóng cũng là niềm mong mỏi nhiều năm nay của giáo viên và gần 1.400 học sinh nhà trường.

Từ một ngôi trường đã xuống cấp, chỉ khoảng 5 năm trở lại đây, bộ mặt cơ sở vật chất của Trường THPT Thanh Chương 3 đã có nhiều thay đổi tích cực, ngày một khang trang, hiện đại hơn. Ngoài đầy đủ các phòng chức năng, trường còn có sân cỏ nhân tạo, 2 sân bóng rổ, 1 sân bóng chuyền cho học sinh.

Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hóa thông qua hỗ trợ của các doanh nghiệp, cựu học sinh, nhà trường cũng đã vận động được nhiều tỷ đồng để trang bị 30 ti vi, 38 bộ máy tính, 7 lap top, 6 phòng học đa chức năng, hàng nghìn cuốn sách cho thư viện trường.

Cựu học sinh Trường THPT Thanh Chương 3 trao tặng điều hòa cho các lớp. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Tiểu học Đà Sơn, xã Đô Lương, chỉ cách đây 3 năm, cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn khi thiếu phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc vẫn còn phải sử dụng chung. Nhưng hiện tại, ngoài được chính quyền địa phương đầu tư hơn 25 tỷ đồng để xây dựng trường chuẩn, nhiều phòng học cũng đã được phụ huynh trong trường quyên góp, ủng hộ với đầy đủ cơ sở vật chất từ ti vi, điều hòa, hệ thống tủ, rèm cửa sạch đẹp, phù hợp để học sinh ở bán trú tại trường.

Cô giáo Đặng Thị Thanh Huyền – chủ nhiệm lớp 2B cho biết: Số tiền quyên góp mỗi năm ở lớp chúng tôi không nhiều nhưng phụ huynh thấy hiệu quả vì chính các con trong lớp được thụ hưởng. Việc thực hiện các khoản thu đảm bảo công khai, đúng mục đích và không cào bằng. Những phụ huynh gia đình khó khăn đều được hỗ trợ.

Các lớp học ở Trường Tiểu học Đà Sơn, xã Đô Lương được đầu tư khang trang nhờ nguồn xã hội hóa. Ảnh: Mỹ Hà

Không lợi dụng chủ trương

Xã hội hóa (hay còn gọi tài trợ giáo dục) là chủ trương của ngành Giáo dục với mục tiêu huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và phụ huynh để cùng chung tay xây dựng nhà trường.

Tại Nghệ An, để việc thực hiện các khoản thu tài trợ cơ sở giáo dục đúng hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các nhà trường trước khi triển khai phải đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, danh mục đầu tư, đời sống người dân trên địa bàn... để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ. Trước khi thu, kế hoạch triển khai phải được UBND xã, phường (đối với bậc mầm non đến THCS) và Sở Giáo dục và Đào tạo (các trường THPT và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc) phê duyệt.

Tiết học Tin học của Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tân Kỳ. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về công tác xã hội hóa, thầy Nguyễn Cảnh Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tân Kỳ cho biết: Hàng năm trường chúng tôi đều triển khai xã hội hóa để huy động các nguồn lực cùng chung tay thực hiện các kế hoạch của nhà trường. Tuy nhiên, để xã hội hóa đúng và trúng mục đích, nhà trường phải công khai kế hoạch triển khai và có báo cáo, đánh giá kết quả xã hội hóa ở các năm trước để phụ huynh hiểu và nắm bắt rõ các nội dung thực hiện. Quá trình triển khai phải được thực hiện theo tinh thần tự nguyện, tránh cào bằng.

Qua chia sẻ, thầy giáo Lê Văn Quyền - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 3 cũng nói rằng, trong hoàn cảnh nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp để đầu tư cho giáo dục thì việc xã hội hóa giáo dục là một chủ trương đúng đắn, nhưng trong quá trình triển khai, phải thực hiện công khai và tránh lạm thu trong xã hội hóa.

“ Mỗi năm trường chúng tôi huy động khoảng 500 - 600 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để triển khai một số hạng mục như bổ sung bàn ghế, tu sửa nhà vệ sinh và một số công trình khác… Việc thực hiện xã hội hóa cũng là để phụ huynh cùng chung tay với nhà trường, chính quyền địa phương quan tâm đến giáo dục. Qua quá trình thực hiện, nhà trường cũng cần phải nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học, để người dân thấy được việc đầu tư đem lại kết quả tích cực, tạo ra nhiều cơ hội học tập cho con em trên địa bàn. Thầy Lê Văn Quyền - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 3

Tiết học của học sinh Trường THCS Nghi Đức, phường Vinh Phú. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi đó, tại Trường THCS Nghi Đức, phường Vinh Phú, năm nay vì trường tăng lớp nên nhà trường dự kiến sẽ phải mua sắm một số bàn ghế, ti vi để trang bị cho các lớp học và số tiền thu không quá 180.000 đồng/1 học sinh: Quá trình triển khai chúng tôi phải công khai để phụ huynh hiểu và nắm rõ, các hạng mục đều phục vụ trực tiếp cho việc học, thầy Trần Việt Phương - Hiệu trưởng nhà trường nói thêm.

Ngoài trách nhiệm của người đứng đầu các nhà trường, để việc triển khai xã hội hóa đúng mục đích đòi hỏi chính quyền địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo cần phải làm tốt công tác phê duyệt, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc lợi dụng xã hội hóa để trục lợi, đề ra những khoản thu hoặc những hạng mục ngoài quy định cho phép. Riêng trong năm học 2025 - 2026, trong bối cảnh cần ổn định trường lớp khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các địa phương chưa phê duyệt việc thu xã hội hóa giáo dục cho năm học 2025 - 2026.