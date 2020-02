Nghệ An khuyến cáo người dân ở chung cư hạn chế nói chuyện trong thang máy phòng dịch Covid-19

UBND tỉnh Nghệ An vừa gửi công văn tới các Sở Y tế, Xây dựng, UBND thành phố Vinh và các thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, huyện Diễn Châu về việc tăng cường phòng, chống dịch do Covid-19 gây ra tại các chung cư.

Công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ký giao các địa phương có chung khẩn trương thông báo, yêu cầu Ban quản lý tòa nhà/Ban quản trị dán thông báo tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách với xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn tại các điểm trong nhà chung cư như sảnh lễ tân hoặc thang máy.

Nghệ An hiện có 72 chung cư đã đưa vào sử dụng. Ảnh tư liệu Thành Cường Đặc biệt, hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tránh tập trung đông người tham gia trừ trường hợp thực sự cần thiết để phục vụ phòng, chống dịch. Khuyến cáo người dân trong các khu nhà chung cư có ý thức đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện, ho, khạc nhổ trong thang máy, thường xuyên sử dụng nước rửa tay kháng khuẩn và sử dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp huyện và chủ đầu tư, Ban Quản trị nhà chung cư thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các ban quản trị các tòa nhà chung cư phải nắm bắt tình hình đi lại của cư dân, đặc biệt là đối với các tòa nhà, chung cư có người nước ngoài.

Kịp thời phát hiện, theo dõi các trường hợp đi qua vùng dịch hay nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch đối với các trường hợp cư dân đến từ hoặc đi qua các tỉnh, thành phố của Trung Quốc theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trường hợp nghi ngờ có người nhiễm bệnh trong nhà chung cư thì phải khẩn trương thông báo ngay với cơ quan y tế địa phương để cách ly, theo dõi, điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh; thực hiện việc khử trùng các điểm nghi ngờ dịch bệnh trong nhà chung cư theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương trên lập danh mục các chung cư trên địa bàn, gửi Sở Y tế để chỉ đạo thực hiện tiêu độc, khử trùng phòng dịch cho các tòa nhà chung cư trên địa bàn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 72 chung cư đã đưa vào sử dụng, là nơi ở của hàng chục nghìn hộ dân. Trong đó, phần lớn các tòa nhà chung cư tập trung ở TP Vinh.