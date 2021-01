Nghệ An: Kích hoạt hệ thống phòng dịch Covid-19 ở mức cao nhất

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Chiều 29/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành, thị và các sở, ban, ngành, đơn vị y tế trong tỉnh.

Theo dõi sức khỏe 249 trường hợp trở về từ Quảng Ninh và Hải Dương

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương đã báo cáo diễn biến tình hình dịch Covid-19 trong nước và công tác phòng, chống dịch của Nghệ An.

Theo đó: Tính đến 12 giờ ngày 29/1/2021, Việt Nam đã có 1.562 trường hợp mắc Covid-19. Tính riêng từ ngày 28/1/2021 đến nay, cả nước ghi nhận 98 trường hợp mắc mới, trong đó, có 7 trường hợp nhập cảnh, 91 trường hợp ở cộng đồng, tập trung tại 5 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội.

Tại Nghệ An, tính đến 10 giờ ngày 29/1/2021, toàn tỉnh có 249 trường hợp trở về từ Quảng Ninh và Hải Dương . Với các trường hợp này, tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn khai báo y tế, lập danh sách theo dõi sức khỏe 14 ngày và thực hiện giám sát theo quy định hiện hành.

Liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) ngành Y tế tiến hành điều tra, giám sát và cách ly lấy mẫu: 9 trường hợp F2 đã được giám sát và lấy mẫu cho kết quả âm tính; giám sát 19 trường hợp F3.

Tổng lũy tích công dân cách ly phòng, chống dịch toàn tỉnh đến nay là 43.570 người, trong đó, có 43.055 người hết thời gian cách ly, 515 người hiện đang cách ly phòng dịch. Ngành Y tế đã triển khai lấy 32.156 mẫu xét nghiệm Covid-19 , có 32.110 mẫu âm tính, 46 mẫu chờ kết quả.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An chưa ghi nhận ca bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xâm nhập vào Nghệ An là rất cao bởi số người dân Nghệ An hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại 5 tỉnh có dịch là rất lớn.

CSGT phát hiện 7 người quê Nghệ An nhập cảnh trái phép về đi trên xe khách, trốn tránh cách ly. Ảnh: CTV

Ngoài ra, nguy cơ dịch còn đến từ hoạt động nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Theo thống kê, Nghệ An hiện có khoảng 30.000 người dân đang sinh sống, làm việc ở 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay. Trong đó, trong tuần này có 300 người đăng ký về.

Nguy cơ dịch từ nhập cảnh trái phép là rất lớn khi mà từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh bắt giữ 101 vụ/199 đối tượng nhập cảnh trái phép, 6 vụ/12 đối tượng xuất cảnh trái phép. Dự báo càng gần Tết Nguyên đán, số lượng lao động Nghệ An ở Thái Lan, Lào tìm cách nhập cảnh về nước trái phép, tránh cách ly 21 ngày sẽ tăng.

Phòng, chống dịch Covid-19, các cấp, ngành, địa phương ở tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, cống dịch Covid-19 cấp tỉnh. Tuyệt đối không để xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế.

Sở Y tế vừa phối hợp Trường Đại học Y khoa Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho 460 sinh viên Y khoa năm thứ 4 - 5 về hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp dịch Covid-19 lây lan rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thiết lập thêm 5 chốt phòng, chống Covid-19, nâng tổng số chốt lên con số 31; tăng cường quân số; duy trì hoạt động tuần tra 24/24h đấu tranh phòng, chống nhập cảnh trái phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kích hoạt toàn bộ hệ thống 28 khu cách ly, sẵn sàng đảm nhiệm tiếp nhận ngay 3.000 công dân về nước, có thể tiếp nhận trên 10.000 người. Công an tỉnh quản lý chặt hoạt động cách ly của các chuyên gia nước ngoài, lao động tay nghề cao vào làm việc trên địa bàn tỉnh; đấu tranh các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Kích hoạt hệ thống phòng dịch ở mức cao nhất

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã yêu cầu: Các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động ở mức độ cao nhất.

Đồng chí Bùi Đình Long chỉ đạo rõ: các địa phương tập trung rà soát các đối tượng đi từ vùng dịch trở về; phân loại đối tượng để cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm hay cách ly, theo dõi sức khỏe ở nhà. Ảnh: Thành Chung Đồng chí Bùi Đình Long chỉ đạo rõ: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị triển khai chỉ đạo các xã, phường tập trung rà soát các đối tượng đi từ vùng dịch trở về; phân loại đối tượng để cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm hay cách ly, theo dõi sức khỏe ở nhà.

Các địa phương phải phát huy cao độ vai trò của tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn, xóm, bản, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện đối tượng lạ” để báo ngay cho chính quyền cơ sở; rà soát, kiểm tra các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là tại các công sở, khu công nghiệp, trường học; yêu cầu các hộ gia đình có người thân ở nước ngoài vận động thân nhân mình không nhập cảnh trái phép về nước.

Các địa phương cần kiên trì phòng, chống dịch theo nguyên tắc “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị Covid-19”; khuyến cáo người dân thực hiện tốt khuyến cáo "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế", đặc biệt khuyến cáo người dân đi ra đường là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tụ tập đông người; tùy theo tình hình dịch mà xem xét một cách nghiêm túc việc tổ chức lễ hội mùa Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng công an, quân sự và chính quyền địa phương làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra toàn diện 28 điểm cách ly, thiết lập sẵn bộ máy hoạt động các khu cách ly để sẵn sàng đón công dân.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Cắn tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác cách ly công dân nước ngoài, phối hợp quân đội rà soát, thống kê số công dân cách ly trong 3 ngày Tết để Ban Chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra lại công tác phòng, chống dịch tại các trường học, thực hiện bổ sung các vật chất phòng dịch còn thiếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Ngành Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các phương án phòng, chống dịch; chỉ đạo các bệnh viện tăng cường sàng lọc bệnh nhân, xét nghiệm sớm các trường hợp nghi ngờ; xét nghiệm các bệnh nhân viêm phổi, ho đang điều trị nội trú. Các bệnh viện phải có biện pháp bảo vệ nhân viên y tế, không để xảy ra việc lây nhiễm trong bệnh viện...

Sở Y tế phải tăng cường kiểm tra các bệnh viện; khởi động lại các đơn vị xét nghiệm SARS-CoV-2 sẵn sàng xét nghiệm trên diện rộng; kiểm tra lại hệ thống máy thở; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phác đồ điều trị... Sẵn sàng nguồn lực để điều trị bệnh nhân theo phương châm tại chỗ, phát hiện đâu, điều trị đó.

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo, đài của tỉnh tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa hoạt động phòng, chống dịch; có hình thức tuyên truyền phù hợp cho công dân đang ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone... Các ngành liên quan chủ động rà soát các phương án đáp ứng chống dịch trước, trong và sau Tết.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch tại địa phương mình được phân công, phụ trách, phát hiện các lỗ hổng phòng, chống dịch để báo cáo ban chỉ đạo.