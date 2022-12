Nghệ An ký kết hợp tác du lịch với Đà Nẵng và Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến với chủ đề "Nghệ An - Về miền ví, giặm”.