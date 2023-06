Nghệ An nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người dân

Nhiều bước phát triển mới

Trong những năm qua, hệ thống khám chữa bệnh ở tỉnh Nghệ An đã có sự phát triển tương đối hoàn chỉnh cả về quy mô, cũng như chiều sâu. Theo đó, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 527 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có 1 cơ sở tuyến Trung ương, 12 cơ sở tuyến tỉnh, 54 cơ sở tuyến huyện (29 cơ sở ngoài công lập) và 460 cơ sở tuyến xã, y tế cơ quan đơn vị. Tính riêng các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập thì Nghệ An hiện đứng thứ 4 toàn quốc.

Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được triển khai giúp nhiều gia đình hiếm muộn ở Nghệ An hưởng niềm hạnh phúc làm bố, làm mẹ. Ảnh: Tư liệu

Cùng với đó, ngành Y tế Nghệ An đã làm chủ và triển khai thường quy các kỹ thuật chuyên môn sâu mà nhiều tỉnh thành chưa làm được như: Can thiệp mạch; ghép thận; thụ tinh trong ống nghiệm; mổ tim hở; thay khớp háng, khớp gối; phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống... tạo điều kiện cho bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh được khám, chữa bệnh kỹ thuật cao ngay ở chính địa phương, giảm chi phí điều trị và đi lại; góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mới để nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho người dân…

Tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, 6 tháng đầu năm, đã có tới 531.200 lượt người dân đến khám, điều trị. Thực hiện công tác khám, điều trị, bệnh viện tiếp tục thực hiện thường quy, hiệu quả các kỹ thuật chuyên môn sâu như phẫu thuật chuyên ngành tiết niệu, phẫu thuật chuyên ngành tiêu hóa, phẫu thuật mạch máu- tim mạch, phẫu thuật nội soi vùng sản chậu, cùng với đó là các kỹ thuật chuyên ngành hồi sức tích cực – chống độc...

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh triển khai kỹ thuật phẫu thuật tán sỏi thận qua da. Ảnh: Thành Chung

Ở thời điểm này, bên cạnh triển khai các kỹ thuật trong danh mục phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện hạng II, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cũng đã triển khai thêm được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu của tuyến tỉnh và Trung ương, như: Phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng; phẫu thuật cắt gan trái điều trị bệnh lý u gan, chấn thương gan; phẫu thuật phình động mạch chủ; phẫu thuật cắt khối tá tụy; xét nghiệm tế bào học trong cơ thể bằng máy phân tích huyết học tự động; định lượng D Dimer…

Tương tự, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng đã triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới ở các lĩnh vực chuyên ngành Nội nhi, Ngoại nhi, Sản phụ khoa, sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; nâng tổng số kỹ thuật cao tuyến Trung ương lên 382 kỹ thuật. Bệnh viện đã làm chủ được một số kỹ thuật mà trước đây phải nhờ chuyên gia của bệnh viện tuyến trên hỗ trợ như: Phẫu thuật tim hở; cấy điện cực ốc tai... Với sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa, bệnh viện đã xử trí thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp như phẫu thuật tách thành công 4 ngón tay bị dính bẩm sinh cho trẻ; cứu sống sản phụ mắc chứng rối loạn đông máu, gây băng huyết ồ ạt sau sinh.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phẫu thuật cứu trẻ bị vỡ tim. Ảnh: Hoàng Yến

Còn với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đơn vị đã thực hiện được 10.969 danh mục kỹ thuật, thuộc đa chuyên ngành, đa lĩnh vực, trong đó có nhiều kỹ thuật cao. PGS,TS Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Với sự đồng hành hỗ trợ của các cấp, ngành, đặc biệt là cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm 2023 này, bệnh viện đã đề ra kế hoạch phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu gồm có 160 kỹ thuật, trong đó có 35 kỹ thuật hệ ngoại, gần 70 kỹ thuật hệ hồi sức cấp cứu và hệ nội, hơn 55 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của hệ cận lâm sàng. Trong đó, Bệnh viện tiếp tục phát triển thêm các kỹ thuật cao về can thiệp mạch tạng, dị dạng mạch máu, tắc động mạch tạng, động mạch vị treo tràng trên, can thiệp mạch tiêu hoá chung… Với những kỹ thuật cao chuyên sâu đã và đang triển khai, bệnh viện đáp ứng tốt nhu cầu điều trị của người bệnh trong tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ và nước bạn Lào.

Vì quyền lợi của người bệnh

Đồng hành cùng ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh ở tỉnh trong việc chăm sóc bảo vệ sức khoẻ và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân bằng robot. Ảnh: Tư liệu

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Trong năm 2022, Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 5.094.256 lượt người, tăng 917.452 lượt người so với năm trước (trong đó khám chữa bệnh ngoại trú là 4.361.683 lượt người, khám chữa bệnh nội trú là 732.573 lượt người). Chi phí bình quân 1 lần khám chữa bệnh ngoại trú là 305.624 đồng, chi phí bình quân 1 lần khám, chữa bệnh nội trú là 4.555.941 đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 2.263.974 lượt người (trong đó khám, chữa bệnh ngoại trú là 1.950.656 lượt, khám chữa bệnh nội trú là 313.318 lượt). Chi phí bình quân một lần khám, chữa bệnh ngoại trú 310.970 đồng; chi bình quân một lần điều trị khám, chữa bệnh nội trú 4.387.902 đồng. Tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn 1.981 tỷ đồng (trong đó chi phí ngoại trú là hơn 606 tỷ đồng, chi phí nội trú là 1.374 tỷ đồng). Chi phí cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán là hơn 1.800 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cũng đã kịp thời “thổi còi” đối với những biểu hiện chưa đúng gây ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như xâm phạm quyền lợi của đại đa số người bệnh khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc quét căn cước công dân gắn chíp lấy số thứ tự khám, chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Trong năm 2022, qua giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã từ chối thanh toán 416.209 hồ sơ bệnh án, với số tiền 88,5 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An dự kiến từ chối thanh toán số tiền là 12,7 tỷ đồng (đến thời điểm ngày 15/6/2023), trong đó thực hiện giám định các chuyên đề của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 71 triệu đồng…

Việc từ chối thanh toán được thực hiện khi, Bảo hiểm xã hội Nghệ An phát hiện các cơ sở khám, chữa bệnh có nhân lực y tế không đủ điều kiện thanh toán; chỉ định rộng rãi bệnh nhân vào điều trị nội trú; kéo dài thời gian điều trị nội trú; tình trạng số lượt bệnh nhân đi khám nhiều lần; kê thêm nhiều giường bệnh làm ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, chỉ định dịch vụ khám chữa bệnh không hợp lý, kê đơn thuốc sai hướng dẫn chuyên môn... Việc “thổi còi” có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiết kiệm Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để dành nguồn lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cũng như dành cho việc điều trị những người bệnh khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp theo.

Ngày 12/4/2023, liên ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tiếp tục đảm bảo, nâng cao quyền lợi cho người bệnh khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2023 – 2025.

Liên ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Y tế Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế. Ảnh: Thành Chung

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong thời gian tới, liên ngành Bảo hiểm – Y tế sẽ quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy sự phát triển khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tăng cường quản lý nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chống tình trạng lạm dụng và trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các nhóm giải pháp bao gồm: Về cơ chế chính sách; quản lý thuốc, vật tư y tế; tăng cường công tác giám định, thẩm định, thanh tra, kiểm tra; truyền thông. Trong đó, giao trách nhiệm cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế; kiểm soát chặt chẽ bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh; đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế; nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, hợp lý, đúng pháp luật đối với đội ngũ cán bộ y tế trong toàn tỉnh, nhất là thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh./.