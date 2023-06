Những chính sách nhân văn của bảo hiểm y tế

Có trường hợp chi phí khám, chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng/người/đợt điều trị... Tất cả, là nhờ chính sách nhân văn của bảo hiểm y tế.

“Phao cứu sinh” của người nghèo

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An khẳng định Nhờ tham gia và có thẻ bảo hiểm y tế, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi có quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh, thậm chí có những người bệnh có chi phí khám, chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng/đợt điều trị.

Cụ thể như hộ anh Trần Đức M. ở huyện Quỳnh Lưu - là hộ nghèo của xã, anh M. chẳng may bị suy thận mạn, giai đoạn 5, lọc máu ngoài cơ thể (thận nhân tạo) tăng huyết áp thứ phát, bác sĩ chỉ định phải ghép thận. Để có tiền ghép thận đối với một gia đình nghèo như anh M. là điều không thể thực hiện được. Thế nhưng, nhờ có bảo hiểm y tế đã thanh toán cho anh M. với số tiền 236.279.777 đồng -là số tiền trong mơ của gia đình anh nên quá trình điều trị của anh M. thuận lợi hơn, sức khỏe của anh đã dần hồi phục.

Cũng trường hợp chạy thận, là anh Nguyễn Văn N. ở thị trấn Nam Đàn, được Bảo hiểm y tế chi trả 140.883.075 đồng; hay như trường hợp chị Nguyễn Thị H. ở Quỳnh Lưu bị liệt chưa rõ nguyên nhân, tổn thương tủy cổ C1 – C6 do viêm tủy tự miễn, suy thận, suy phổi, trong quá trình điều trị, bảo hiểm y tế đã thanh toán cho chị H. số tiền 192.924.238 đồng.

Không chỉ thanh toán kịp thời chi phí bảo hiểm y tế cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, riêng 5 tháng đầu năm 2023, bảo hiểm y tế đã thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho 2.263.974 lượt người, trong đó khám chữa bệnh ngoại trú 1.950.656 lượt người, khám chữa bệnh nội trú 313.318 lượt người. Chi phí bình quân 1 lần khám chữa bệnh ngoại trú 310.970 đồng; chi bình quân 01 lần điều trị khám, chữa bệnh nội trú 4.387.902 đồng. Tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là 1.981 tỷ đồng (trong đó chi phí ngoại trú là 606 tỷ đồng, chi phí nội trú là 1.374 tỷ đồng. Chi phí cơ sở khác, chữa bệnh đề nghị thanh toán là hơn 1.800 tỷ đồng.

Từ những trường hợp cụ thể đó, có thể khẳng định, chính sách bảo hiểm y tế đã từng bước phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; là cơ chế tài chính y tế quan trọng giúp người dân khi bị ốm đau không bị rơi vào cảnh khốn khó, bế tắc; là chiếc phao cứu sinh cho người bệnh, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo.

Đẩy mạnh công tác truyền thông

Chính sách bảo hiểm y tế đã được triển khai thực hiện từ năm 1992 bằng việc ban hành các nghị định của Chính phủ về thực hiện bảo hiểm y tế. Năm 2008, Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khóa 12 thông qua. Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1/7 hằng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Để thực hiện mục tiêu hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương. Bên cạnh đó, vận dụng linh hoạt đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, cùng với vai trò thiết thực của chính sách bảo hiểm y tế đã giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của bảo hiểm y tế; từ đó, chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình. Nhờ vậy mà số lượt người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng.

Tính đến hết tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh có 2.995.949 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó: Bảo hiểm xã hội là 374.764 người, tăng 6.459 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt 22,30% lực lượng lao động trong độ tuổi; Bảo hiểm thất nghiệp là 243.822 người, tăng 7.900 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt 14,51% lực lượng lao động; Bảo hiểm y tế là 2.885.885 người, tăng 29.726 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt 92,34% dân số; Số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 97,92%.