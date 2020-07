Nghệ An: Nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ tăng kỷ lục

Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Nghệ An là 1.880 triệu kWh. Trong đó, có 2 tháng tiêu thụ điện mạnh nhất là tháng 5 và tháng 6 - những tháng cao điểm của nắng nóng.

Sản lượng điện tiêu thụ 6 tháng đầu năm trên địa bàn Nghệ An. Đồ họa: Lâm Tùng

Riêng tháng 6/2020, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt ngưỡng 410 triệu kWh, mức kỷ lục nhất từ trước đến nay. Năm 2019, sản lượng điện tiêu thụ cao nhất là tháng 6/2019 cũng chỉ đạt 390 triệu kWh.

Số liệu thống kê cho thấy, hàng năm, mức tiêu thụ điện năng trên địa bàn Nghệ An liên tục tăng 10% mỗi năm.

Thành phố Vinh là địa phương tiêu thụ điện năng cao nhất ở Nghệ An, kế đến là các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai. Đây là những địa bàn có nhiều khu công nghiệp, nhà máy lớn.

Điện lực Nghệ An nâng cấp hạ tầng lưới điện miền núi. Ảnh: Quang An

Nguyên nhân khiến mức tiêu thụ điện cao kỷ lục trong thời gian qua chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao.

Để giảm chi phí tiền điện của khách hàng, góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống, giúp vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, Công ty Điện lực Nghệ An khuyến nghị các khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả bằng cách lắp đặt điện mặt trời áp mái, tắt bớt các thiết bị không cần thiết, sử dụng điện hợp lý và áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện triệt để trong sinh hoạt cũng như trong các hoạt động kinh tế, xã hội./.