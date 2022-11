Nghệ An: Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép quy mô lớn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện một cơ sở tái chế dầu nhớt thải thuộc danh mục chất thải nguy hại trái phép trên địa bàn huyện Tân Kỳ, thu giữ 45 tấn dầu tái chế, dầu thải các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Cở sở tái chế dầu nhớt thải thuộc xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, do đối tượng Hồ Đức Sỹ (SN 1989), trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện 3 xe ô tô tẹc tiếp nhận và vận chuyển 18,6 tấn dầu tái chế từ cơ sở tái chế của Hồ Đức Sỹ và hệ thống chưng cất, tái chế dầu nhớt thải trị giá trên 900 triệu đồng cùng 26,4 tấn dầu nhớt thải, cặn dầu thải và dầu tái chế.

Qua xác minh, đầu tháng 9/2022, Hồ Đức Sỹ thuê 500 m2 đất rừng sản xuất ở một vị trí vắng người, sâu trong rừng thuộc xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ nhằm mục đích che giấu hành vi vi phạm, rồi đầu tư 900 triệu đồng lắp đặt hệ thống tái chế dầu thải (chất thải nguy hại) trái phép, sau đó, tổ chức thu mua dầu nhớt thải của các cơ sở dịch vụ sửa chữa xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa mang về chưng cất thành dầu tái chế để bán cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Qua kiểm tra, việc Hồ Đức Sỹ xây dựng và tổ chức vận hành cơ sở tái chế tại đây không có bất cứ thủ tục, giấy tờ gì liên quan do cơ quan có thẩm quyền về xây dựng và xử lý chất thải nguy hại cấp.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm gồm 3 ô tô tẹc, 45 tấn dầu tái chế, dầu thải các loại; 2 lò nấu chưng cất dầu có tổng dung tích 9 m3, 5 bồn chứa bằng thép có dung tích 47 m3, 19 thùng nhựa loại 1 m3, 145 can nhựa, 1 dàn làm mát ngưng tụ dầu, 1 máy phát điện và nhiều hệ thống máy bơm, đường ống, quạt gió… Đồng thời, khẩn trương điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật./.