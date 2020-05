Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư thêm một cây cầu bắc qua sông Lam

Sáng 14/5, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy Đây là cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với bề rộng 9 m. Chiều dài cầu khoảng 415 m. Đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 1,78km.



Trong đó, đường đầu cầu phía bờ thị trấn (giao với QL7), chiều dài khoảng 0,18 km: Đường cấp III miền núi (TCVN4054-2005), nền đường rộng 9 m; mặt đường rộng 6 m, gia cố lề mỗi bên 1,5m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc hai bên đường.

Đường đầu cầu phía bờ Thanh Nam (giao với ĐT.541), chiều dài khoảng 1,6 km là đường cấp IV miền núi (TCVN4054-2005), nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m, gia cố lề mỗi bên 0,5m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường.

Tổng mức đầu tư dự án 168 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 15 tỷ đồng và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm vốn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, nguồn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 cho huyện Con Cuông) là 141 tỷ đồng. Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy Ngoài ra, ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác là 12 tỷ đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án không quá 4 năm, dự kiến bắt đầu từ năm 2020.



Đầu tư xây dựng cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn trong đi lại sinh hoạt, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thuận lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn của địa phương; kết nối thị trấn Con Cuông với các xã phía tả ngạn sông Lam của huyện Con Cuông và vườn quốc gia Pù Mát, nhằm phát triển huyện Con Cuông trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Tây Nam Nghệ An.

Một góc thị trấn Con Cuông. Ảnh: Sách Nguyễn

Đồng thời, cầu Thanh Nam góp phần hoàn thành Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 4/12/2013.