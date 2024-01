Nghệ An ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Sáng 22/1, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Vinh. Về phía Công an tỉnh có Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Toàn cảnh Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh đang tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua 1 tháng triển khai, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt nhiều thành tích, chiến công nổi bật, được lãnh đạo Bộ Công an nhiều lần biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, qua theo dõi đánh giá, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp. Nổi lên là tình trạng các đối tượng hình sự, thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí gây án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản còn xảy ra; tội phạm và tệ nạn về ma túy vẫn còn tiềm ẩn lớn; các hành vi vi phạm về pháo còn xảy ra nhiều.

Lãnh đạo UBND tỉnh, TP. Vinh và Ban Giám đốc Công an tỉnh tham dự Lễ ra quân. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự Lễ ra quân. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tình trạng thanh, thiếu niên tham gia giao thông chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, mang theo vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép trên các tuyến giao thông tiềm ẩn phức tạp.

Đặc biệt, thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến giao thông tăng cao, người dân đi làm ăn xa về quê ăn Tết, trong đó có cả đối tượng hình sự càng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố quyết định thành lập Tổ công tác 373 Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Để tăng cường các giải pháp quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 373 về Đề án thành lập các tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự (gọi tắt là Tổ công tác 373). Trong đó, Công an tỉnh thành lập 6 Tổ công tác 373; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 Tổ công tác 373; riêng Công an thành phố Vinh thành lập ít nhất 3 Tổ công tác 373.

Với quan điểm: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, trước mắt, để tăng cường công tác bảo vệ Tết Nguyên đán 2024, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ công tác 373, bắt đầu từ ngày 22/1/2024 (tức ngày 12/12 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 22/2/2024 (tức ngày 13/01 âm lịch năm Giáp Thìn).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Bùi Quang Thanh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Tổ công tác 373 Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các cán bộ tham gia các Tổ công tác 373 phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng tư thế tác phong, bình tĩnh, ứng xử linh hoạt, chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệnh Công an nhân dân. Khi tiếp xúc với nhân dân và người có hành vi vi phạm pháp luật phải có tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực và phù hợp.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả thành viên Tổ 373 phải luôn cảnh giác, phán đoán tốt tình hình; kịp thời phát hiện sớm các tình huống xấu có thể xảy ra để chủ động sẵn sàng phương án, hiệp đồng phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả; không để bị động, bất ngờ, xảy ra những sơ hở, thiếu sót, tạo cớ cho các đối tượng xấu lợi dụng cản trở, chống đối hoặc xuyên tạc, vu khống, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt một số nội dung và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thiếu tá Hoàng Minh Cường - Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Tổ trưởng Tổ công tác 373 bày tỏ quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các trường hợp có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng... phải tập trung lực lượng ngăn chặn, trấn áp, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt lưu ý các đồng chí trong quá trình kiểm tra, bắt giữ, xử lý đối tượng phải chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ và nhân dân.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong nhiều năm qua, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo bình yên cho nhân dân, đảm bảo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao quyết tâm của Công an tỉnh khi thành lập Tổ công tác 373. Ảnh: Phạm Bằng

Trên tinh thần tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo bình yên cho người dân, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm của Công an tỉnh khi thành lập Tổ công tác 373; đồng thời tin tưởng, với sự lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ xuất sắc trong lực lượng, Tổ công tác 373 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo bình yên cho người dân trong dịp Tết đến, Xuân về.

Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 373, trong lúc người dân được bình yên đón Tết thì các cán bộ, chiến sĩ sẽ rất vất vả, phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm, động viên để các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác 373 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là thành phố Vinh phối hợp chặt chẽ, quan tâm, tạo điều kiện để Công an tỉnh, Tổ công tác 373 hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo an ninh, trật tự, sự bình yên trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi.

Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh quan điểm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng vào các loại tội phạm. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đợt này, Công an tỉnh sẽ làm căn cơ, bài bản, xây dựng đề án, xây dựng quy chế phối hợp, chọn lựa lực lượng là những cán bộ ưu tú, có kinh nghiệm, vững vàng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt. Trước mắt, Công an tỉnh sẽ tổ chức triển khai trên địa bàn thành phố Vinh, tiến tới nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ; cán bộ tổ công tác nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ra quân mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý đúng người, đúng tội.

Tổ công tác 373 diễu hành biểu dương lực lượng. Ảnh: Phạm Bằng

Tổ công tác 373 diễu hành biểu dương lực lượng. Ảnh: Phạm Bằng

"Quan điểm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng vào các loại tội phạm, đặc biệt, tập trung các loại tội phạm đường phố, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ...", Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.