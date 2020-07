Nghệ An sẽ xây dựng cảng cá Lạch Quèn 200 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự án "Xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu".