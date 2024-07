Xã hội Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ 5 năm qua, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết. Ảnh: Thành Chung

Sáng 17/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 21 huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Thực hành xử lý tình huống tác chiến phòng thủ trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Nghệ An đã đạt được kết quả quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được nâng cao, tạo sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên... góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Cụ thể, Nghệ An đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp tỉnh; 23 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; nhiều cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng… được Quân khu 4 đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở dự báo, phân tích bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và tại địa phương để đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện tốt Nghị định số 21/2019/NĐ-CP trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An quán triệt phương hướng, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong những năm tiếp theo. Ảnh: Hoàng Long

Theo đó, Nghệ An sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, nghị định văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp về khu vực phòng thủ; chủ động, tích cực xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, nhằm ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phòng chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng – an ninh; giữ vững chủ quyền trên không, biên giới, biển, đảo, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: Thành Chung

Cũng tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ./.