Nghệ An tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Sáng 2/6, Sở Giao thông vận tải Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; Kế hoạch số 4485/KH-BGTVT ngày 29/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 10/CT- TTg.

Tình hình tai nạn an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, đặt ra yêu cầu cấp bách giải quyết vấn đề thực tiễn. Theo đó, cần có tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đòi hỏi nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới hướng tới mục tiêu thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành luật pháp về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân; giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm - nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, “cơi nới” thùng, thành xe, chở quá khổ, quá tải…

Cùng đó, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng đối tượng. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về trật tự an toàn giao thông, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương…

Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký kinh doanh, quản lý phương tiện cơ giới đồng bộ, theo hướng định danh phương tiện gắn với định danh cá nhân. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông,…

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 16/5/2023.

Theo đó, UBND tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Đồng thời, yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia; nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật giao thông của cán bộ và nhân dân; phấn đấu đạt được mục tiêu khắc phục ùn tắc giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.