Nghệ An: Tăng cường phòng chống Covid-19 sau khi xuất hiện bệnh nhân thứ 3

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Con Cuông kiểm tra Khu cách ly Khách sạn Mường Thanh Con Cuông. Ảnh: Thành Chung

Trong buổi chiều ngày 20/4, Đoàn công tác của tỉnh do PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã tiếp tục về làm việc cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Con Cuông, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Phát hiện ca dương tính với Covid-19 thứ 3 ở khu cách ly

Ngày 14/4/2021, chung tay cùng cả nước chống dịch, Nghệ An thực hiện đón nhận chuyến bay “giải cứu” chở 224 công dân từ Nhật Bản về nước tránh dịch. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1, ngày 16/4, Nghệ An phát hiện 02 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là 2 bệnh nhân 2766 và 2767.

Ngày 19/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 2 đối với 222 công dân từ Nhật Bản trở về đang được cách ly y tế tập trung, chặt chẽ tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông; lần 3 đối với 2 bệnh nhân 2766 và 2767.

Sáng 20/4, kết quả xét nghiệm cho thấy, Nghệ An chính thức có 01 trường dương tính với virus SARS-CoV-2. Trường hợp này ở tỉnh Thái Bình và không phải là F1 của 2 bệnh nhân được phát hiện trước đó. Kết quả xét nghiệm lần 3 của 2 bệnh nhân tiếp tục cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cán bộ xét nghiệm CDC Nghệ An phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 3 ở khu cách ly. Ảnh: Thành Cường

Ngay trong sáng 20/4, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thứ 3 (Bộ Y tế xác định là bệnh nhân 2795) tiếp tục được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam. Hiện nay, tình trạng sức khỏe, tâm lý của cả 3 bệnh nhân này đều đang diễn tiến tốt.

Kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng lây chéo

Ban chỉ đạo của huyện thực hiện nghiêm quy định trong phòng chống dịch, tuyệt đối không để xuất hiện tình huống lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly; bố trí các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; mở lối đi riêng dành cho lực lượng, phương tiện vận chuyện bệnh nhân vào khu cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Con Cuông tiếp tục chỉ đạo Khách sạn Mường Thanh Con Cuông thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch đối với lực lượng tham gia công tác phục vụ, vệ sinh tại khách sạn; triển khai công tác truyền thông đối với các công dân tại khu cách ly về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay, tự theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Sức khỏe 3 bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam đang diễn tiến tốt. Ảnh: Thành Chung

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an cấp huyện tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ bằng hệ thống camera đối với các trường hợp công dân đang thực hiện cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông, yêu cầu không tập trung đông người.