Nghệ An tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nguy cơ vượt dự toán 17%

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Nghệ An: Theo Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/7/2023 về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023, thì Nghệ An được giao là 4.191,25 tỷ đồng (dự toán này đã được tính đến việc tăng mức lương cơ sở).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã sử dụng 52,74% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023. Và với diễn biến chi khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2023, thì dự kiến năm 2023 toàn tỉnh sẽ chi 4.912,573 tỷ đồng, vượt trên 700 tỷ đồng so với dự toán được giao, tương ứng vượt dự toán 17% nếu không có các giải pháp kiểm soát (năm 2022, toàn tỉnh sử dụng 110% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, vượt dự toán là 379.818 triệu đồng tương ứng 10%).

Tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thành Chung

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng chi vượt dự toán được giao là một số lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh chưa nhận thức cao trong trách nhiệm quản lý và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh. Vẫn còn tình trạng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc vật tư y tế chưa hợp lý; chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú rộng rãi, chưa đúng quy định... dẫn đến các chỉ số khám, chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn chỉ số bình quân chung toàn quốc làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh.

Một số thống kê của BHXH Nghệ An so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Nghệ An: Thời gian qua, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế chưa thường xuyên, đồng bộ; mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế còn thấp nên chưa đủ tính răn đe... Chính vì vậy, việc cơ quan công an thực hiện điều tra, triệt phá đường dây lập khống hồ sơ bệnh án, trục lợi bảo hiểm y tế và bắt giữ 14 đối tượng là điều rất đáng mừng. Qua đó, đã chỉ rõ các thủ đoạn trục lợi, cũng như những tồn tại, lỗ hổng trong công tác quản lý.

Khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Thành Chung

Tại Nghệ An, số lượt người khám, chữa bệnh lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 là 2.739.134 lượt; tăng 536.652 lượt tương ứng tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền các cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán 6 tháng đầu năm là 2.210.658 triệu đồng, tăng 289.139 triệu đồng tương ứng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã từ chối thanh toán chi phí các cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng quy định trong quý 1 năm 2023, với số tiền là 19,5 tỷ đồng.

Nâng cao trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm

Trước nguy cơ vượt dự toán chi, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm 2023, đó là phải quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp, ngành tăng cường các giải pháp kiểm soát: Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt và kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật Bảo hiểm y tế; từ đó góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

Đồng chí Bùi Đình Long nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, trong đó trọng tâm là phải quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023. Ảnh tư liệu Thành Chung

Sở Y tế tăng cường các biện pháp để quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được Thủ tướng chính phủ giao; tăng cường kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm hành vi gian lận, lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế; chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra đánh giá công tác khám chữa bệnh và quản lý nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các đơn vị khám, chữa bệnh (6 tháng cuối năm 2023, tổ chức kiểm tra tại 10 đơn vị có gia tăng chi phí cao nhất, tăng cao bất thường); chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; xử lý nghiêm các vi phạm, có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Nghệ An cũng giao cho Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi trục lợi bảo hiểm y tế để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi có những chỉ đạo của UBND dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Nghệ An, ngày 9/8, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh với nội dung tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tại cuộc họp này, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường công tác kiểm soát, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế nhằm mục tiêu điều trị an toàn hiệu quả theo hướng tiết kiệm chi phí khám, chữa bệnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê quán triệt lại tinh thần chỉ đạo của tỉnh Nghệ An đối với việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Ảnh tư liệu

 Thành Chung

Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Sở đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khám, chữa bệnh nêu cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, thường xuyên giám sát kiểm tra hoạt động chuyên môn của đơn vị, thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quy định của Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Điều 215 của Bộ luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế. Nghiêm cấm để xảy ra hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm nhân thọ, ảnh hưởng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế dưới mọi hình thức. Lãnh đạo các đơn vị khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm nếu để hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm y tế xảy ra tại đơn vị./.