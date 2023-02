Nghệ An: Tập huấn kiểm tra an toàn đập vừa và nhỏ dựa vào cộng đồng

(Baonghean.vn) - Chương trình tập huấn nhằm góp phần chủ động ứng phó với thiên tai, trang bị cho các cán bộ địa phương có thêm các kiến thức về an toàn hồ, đập để xử lý khi sự cố xảy ra.

Ngày 14/2, tại huyện Anh Sơn, Dự án An toàn đập Việt Nam tổ chức tập huấn “Kiểm tra an toàn đập vừa và nhỏ dựa vào cộng đồng” cho cán bộ cấp xã, huyện theo dõi công trình đập, hồ chứa và phụ trách công tác ứng phó thiên tai.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án “An toàn đập Việt Nam - New Zealand” - do Trường Đại học Thủy lợi phối hợp với GNS Science và Damwatch Engineering của New Zealand thực hiện.

Một trong các hoạt động của Dự án là xây dựng Tài liệu hướng dẫn và tổ chức các khoá tập huấn về kiểm tra nhanh an toàn đập vừa và nhỏ dựa vào cộng đồng giúp các địa phương tăng cường năng lực trong nhận biết sớm các vấn đề bất thường của đập để có hành động kịp thời.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thủy lợi của Trường Đại học Thủy lợi và các Bộ, ngành đã phổ biến các nội dung liên quan như: Tổng quan về an toàn đập vừa và nhỏ ở Việt Nam; các dấu hiệu mất an toàn đập; các biện pháp tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn đập...

Tại hội thảo, các chuyên gia còn thảo luận một số nội dung như: Định hướng về phòng, chống, giảm thiểu tác động bất lợi của thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu ở miền Trung; An ninh nguồn nước ở Nghệ An, thách thức và giải pháp; Phát triển bền vững hạ tầng thủy lợi, đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An.

Thông qua khóa học, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức hữu ích, hiểu rõ hơn về các sự cố trong đập và các hạng mục công trình liên quan, qua đó hiểu được các nguyên nhân cũng như các giải pháp khắc phục hiệu quả các sự cố trong quản lý và sửa chữa công trình hồ đập. Đây là những kiến thức quan trọng để các học viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại đơn vị làm việc của mình.

Được biết, trước đó, dự án đã tổ chức thành công các khoá tập huấn tại 3 huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Yên Thành với 110 lượt học viên.

Trong 2 ngày 15 và 16/2, chương trình tập huấn tiếp tục được tổ chức tại các huyện Tân Kỳ và Thanh Chương.