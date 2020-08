Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư, kích cầu tăng trưởng

Những tín hiệu khả quan



Năm 2020, một trong những tiến bộ so với các năm trước đó trong công tác xây dựng cơ bản, đó là quyết định giao vốn của Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện sớm. Đặc biệt, năm 2020 là năm đầu tiên, các nguồn vốn chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia và vốn nước ngoài được giao đồng thời cùng các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã liên tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công như ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Công văn số 622/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020...

Kiểm tra tiến độ xây dựng Khu tái định cư Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu

Về phía tỉnh Nghệ An, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành trong tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 10/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2020; thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện kế hoạch năm 2020; thành lập tổ công tác về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/3/2020 về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự, an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19...