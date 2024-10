Pháp luật

Nghệ An tập trung xử lý xe tự sản xuất, xe kéo trên tất cả các tuyến đường

Trước thực trạng các loại xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp và xe mô tô, xe gắn máy kéo theo xe khác, vật khác vi phạm trật tự, an toàn giao thông, cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc, lực lượng CSGT Nghệ An đồng loạt ra quân xử lý đối với loại phương tiện này từ ngày 15/9/2024. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh về vấn đề này.