Nghệ An tham gia Hội nghị 'Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm'

(Baonghean.vn) - Sáng 1/3, tại thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An, Sở Văn hóa -Thể thao, Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng du lịch và các hoạt động năm 2023 với chủ đề “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh: Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh ký ngày 16/09/2022, cụ thể hóa nhiệm vụ liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong tỉnh tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm mới, các gói chương trình kích cầu du lịch. Kết nối với các công ty lữ hành ngoài tỉnh mở rộng và khai thác thị trường du lịch, trao đổi và hợp tác xây dựng tour, tuyến du lịch.

Dự hội nghị về phía Tổng cục Du lịch có ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Lãnh đạo các Vụ, Viện, Trung tâm xúc tiến du lịch Tổng cục Du lịch; Lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Đoàn Nghệ An tham gia có các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Nghệ An, các phòng chuyên môn Sở Du lịch, Trung tâm, cùng các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Nghệ An.

Tham gia hội nghị, Sở Du lịch Nghệ An đã truyền tải nhiều thông tin du lịch mới năm 2023 đến các đại biểu, doanh nghiệp du lịch trong nước về quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động năm 2023, tiêu biểu như: Lễ hội áo dài Hoa cúc biển tại thị xã Cửa Lò, Lễ hội đền Cuông tại huyện Diễn Châu, Lễ hội du lịch biển Quỳnh, Lễ hội du lịch Cửa Lò, Chương trình khai mạc và bắn pháo hoa nghệ thuật; Chương trình nghệ thuật “Về miền ví dặm”; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; Liên hoan văn hóa ẩm thực và Cuộc thi ẩm thực chế biến món ăn từ sen”; Carnival đường phố “Vũ điệu hè 2023”; Fashion show áo dài chủ đề “Sen”; Giải Marathon “Hành trình về Làng Sen”; Festival khinh khí cầu dù lượn quốc tế; Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Kỷ niệm 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, 60 năm thành phố Vinh; Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn; Khai trương cung đường hoa miền Tây Nghệ An…

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hoá, điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch kết nối xuyên suốt giữa các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung nhằm giúp thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch đến các tỉnh Bắc Trung Bộ trong năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá, nhìn nhận lại công tác phối hợp giữa 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh thời gian qua, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể trong thời gian tới, nhất là trong mùa du lịch 2023.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, các địa phương giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới hấp dẫn, thu hút và phục vụ khách trong năm 2023./.