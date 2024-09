Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/9

Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 232 của Hoàng đế Quang Trung; Náo nức mừng Tết Độc lập trên khắp các miền quê Nghệ An; Mùa gặt, dịch vụ cuộn rơm trên đồng ở Nghệ An làm không hết việc... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn.