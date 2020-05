Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/5

* Câu chuyện về cây mít hơn 130 năm tuổi ở quê ngoại Bác Hồ là lời kể của chị Phan Thị Quý - cán bộ thuyết minh Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Gốc mít cổ thụ được xem là chứng nhân đón chào tiếng khóc chào đời của cậu bé nghèo Nguyễn Sinh Cung trong ngôi nhà nhỏ ở Hoàng Trù. Năm 1961, lần đầu tiên trở về quê ngoại sau hơn 50 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh tần ngần đứng bên gốc mít, Người nói: “Cây mít ngày xưa của ngoại mà nay vẫn còn đây à?” “Cây này ngày trước, quả sai nhiều múi, cùi mỏng nhưng rất ngọt”.



Tháng 2/2020 gốc mít cổ thụ đã chết, nhưng điều đặc biệt là ngay tại vị trí đó đã mọc lên một cây mít non mới. Điều này đã gây xúc động lớn đối với nhiều người.

Gốc mít khi còn sống. Ảnh tư liệu

* Sáng 10/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đã có 57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được tìm thấy trong mùa khô năm 2019 - 2020 được an táng lần này.

Trong những năm tháng kháng chiến chống kẻ thù chung của hai đất nước Việt - Lào, với tinh thần quốc tế trong sáng, đã có hàng vạn chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu và hy sinh trên nước bạn Lào. Hơn 30 năm qua đã có hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào được quy tập và đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Di chuyển hài cốt 57 liệt sĩ về nơi yên nghỉ. Ảnh: Công Kiên

* Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong ngày 10/5 nhiều đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn Nghệ An đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An nêu, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng đều hàng năm; doanh thu tăng 9%; lợi nhuận tăng hơn 14%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 25%; thu nhập bình quân của người lao động tăng hàng năm 12,8%. Đây là 1 trong 10 đơn vị đứng đầu về kinh doanh có hiệu quả của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và là 1 trong 3 doanh nghiệp dẫn đầu về nộp ngân sách của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa

Trong khi đó, tại xã Minh Châu (Diễn Châu) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Xã Minh Châu là đơn vị hành chính mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Diễn Bình, Diễn Minh và Diễn Thắng. Đã có 221 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 757 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự đại hội lần đầu tiên sau khi xã Minh Châu ra đời.

BCH Đảng bộ xã Minh Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ. Ảnh: PV

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo thông tin của Sở Y tế Nghệ An, trên địa bàn có 820 người đang được cách ly, theo dõi, tăng 38 người so với 1 ngày trước. Trong số này có 10 người được cách ly tại nhà, phần lớn trở về từ Bắc Ninh; 22 người cách ly tập trung ở tuyến huyện, chủ yếu về từ Lào; 8 người cách ly ở cơ sở y tế.

Công dân được khử khuẩn ở Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Lê Thạch

* Xăng dầu giảm sâu, vì sao doanh nghiệp vận tải Nghệ An chưa giảm cước phí? Câu hỏi này cũng là điều suy nghĩ của nhiều người. Theo khảo sát của Báo Nghệ An, sau nhiều ngày giá xăng dầu trong nước giảm sâu do tác động của giá xăng dầu thế giới, thế nhưng các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải như: xe khách giường nằm liên tỉnh, xe buýt nội tỉnh vẫn giữ nguyên cước phí như thời điểm trước khi giá xăng dầu giảm sâu. Đây là sự bất hợp lý cần có sự tham gia quản lý, giám sát của cơ quan chức năng.

Giá xăng dầu đã giảm sâu nhưng giá vé xe buýt trên các tuyến nội tỉnh chưa điều chỉnh giảm giá. Ảnh: N.H

* Thông tin an ninh, trật tự đáng chú ý nhất trong ngày là sự kiện Công an huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Theo đó, đầu tháng 3/2020, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn được vận chuyển từ địa phương ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây hầu hết là người ngoài địa bàn và có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Vào hồi 21 giờ ngày 9/5, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Ban Công an xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) bắt quả tang 3 đối tượng đều trú tại thôn Nặm Đăm, xã Cao Tân, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường thu giữ 20 kg ma túy dạng đá, 20 bánh heroin và 4 kg ketamin và 4 chiếc ĐTDĐ.