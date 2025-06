Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/6 Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Nghệ An chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10; Từ 1/7/2025, doanh nghiệp không có VNeID sẽ bị chặn truy cập hệ thống thuế... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 19/6, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An và trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2024.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 40 năm Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Tại buổi lễ, tỉnh Nghệ An đã trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2024. Có 34 tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Đây là sự kiện thường niên quan trọng, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc và những người làm báo tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong năm qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Cường

* Chiều cùng ngày, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc trưng bày ảnh báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh Thành Cường

* Chiều 19/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương tổ chức lễ trao quà tri ân và Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Nhà báo Ngô Đức Chuyên – Báo Nghệ An là một trong số các nhà báo được Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương nhận Bằng khen.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà báo lão thành và các nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Đề án số 50-ĐA/TU (ngày 16/6/2025), kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cấp xã (cũ); thành lập đảng bộ cấp xã (mới).

Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Sáng 19/6, đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra hiện trường tình hình thực hiện một số Tiểu dự án tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Đoàn công tác nghe báo cáo triển khai thực hiện dự án nâng cấp đường giao thông liên xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn đi xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thu Huyền

* Sáng 19/6, Sở Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL

* Trong ngày hôm qua (18/6) và hôm nay (19/6), hàng loạt trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Thí sinh thành phố Vinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

* Từ 1/7/2025, doanh nghiệp không có VNeID sẽ bị chặn truy cập hệ thống thuế.