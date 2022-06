Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022; Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ, khép kín sản xuất vụ hè thu; Hà Nội kết nối các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu tại Nghệ An… là những thông tin nổi bật trong ngày 10/6.

* Chiều 10/6, Ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An long trọng tổ chức lễ khai mạc mùa giải lần thứ 24 năm 2022.

Giải do Báo Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức. Giải năm nay diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16/6; có sự góp mặt của 28 đội bóng (8 đội thiếu niên, 20 đội nhi đồng) đến từ 21 huyện, thành, thị xã, với gần 500 vận động viên.

* Trước tình hình sản xuất hè thu năm nay chậm tiến độ, nhiều địa phương có diện tích đã gieo trồng quá thấp, sáng 10/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất vụ hè thu, mùa năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

* Sáng 10/6, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An cùng một số đối tác, nhà đầu tư nước ngoài khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn. Tại các địa điểm đến khảo sát và làm việc, thông qua trao đổi nắm tình hình, đoàn công tác giới thiệu với đại diện các nhà đầu tư hạ tầng về mục đích của chuyến khảo sát, tìm hiểu, thông qua đó có thông tin và cơ sở dữ liệu để kết nối với các nhà đầu tư và thuê đất, xúc tiến thương mại, hợp tác tìm kiếm thị trường…

* Sáng 10/6, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên nông dân tại tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và tài liệu nghiên cứu của các chuyên gia, hàng năm, số nông dân bị tai nạn lao động trong sản xuất nông nghiệp lên tới gần 2.000 người; và khoảng 3/4 số người bị tai nạn thương tích là lao động cho thu nhập chính của gia đình.

* Chiều 10/6, thí sinh Nghệ An bước vào kỳ thi các trường chuyên: Trường THPT chuyên Đại học Vinh và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Việc thi vào trường chuyên là cơ hội để các thí sinh tự đánh giá năng lực bản thân. Chính vì lẽ đó, nếu như ở Kỳ thi vào lớp 10 học sinh chủ yếu thi trên địa bàn thì ở kỳ thi chuyên có khá nhiều học sinh ở các trường huyện cùng tham gia dự thi.