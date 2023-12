Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/12

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 15; Khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghệ An giành 2 Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo vận động viên xuất sắc quốc gia... là những thông tin nổi bật ngày 5/12.