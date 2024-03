Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Xem xét bố trí 2.394 tỷ đồng tiền sử dụng đất 4 khu đô thị để nâng cấp, mở rộng Sân bay Vinh, xây dựng cầu dẫn với cảng nước sâu Cửa Lò; Công bố quyết định công nhận xã Nam Cát (Nam Đàn) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Người dân Nghệ An tranh thủ bán vàng nhẫn chốt lời…

* Hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến để trình HĐND tỉnh xem xét ban hành cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với Cảng nước sâu Cửa Lò.

Cảng hàng không quốc tế Vinh chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách hàng, nhiều thời điểm quá tải tại khu vực check-in, nhà ga hành khách quốc tế chưa đảm bảo yêu cầu do đang sử dụng từ nhà ga cũ cải tạo. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 10/3, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1954-2024) và Công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; là 1 trong 6 xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và tiền thưởng cho xã Nam Cát. Ảnh: Thanh Lê

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 153/CTr-UBND về chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An năm 2024. UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch phải được tổ chức an toàn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm với các hình thức đa dạng, linh hoạt.

Nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Quang An

* Để tăng cường công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024 với chủ đề: “Tập trung chống tái lấn chiếm, tăng cường quản lý HLATGT”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã cần tăng cường các biện pháp, thực hiện nghiêm túc,chống tái lấn chiếm, tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh, quy định một số giải pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Mai Hoa

* Tuần qua, giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới. Giá vàng SJC chính thức vượt mốc 82 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 70 triệu đồng/lượng. Người dân tranh thủ bán vàng nhẫn chốt lời.