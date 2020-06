Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/6

* Chiều 11/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo các đề án trình Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 31 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An. Cùng dự có đồng chí Hồ Phúc Hợp – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Đào Tuấn

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và có bài phát biểu tham luận quan trọng

* Tháo gỡ điểm nghẽn, chọn vùng, ngành trọng điểm để đầu tư phát triển. Đó là ý kiến nhấn mạnh của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhằm đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Nội dung trên được nêu ra tại cuộc họp chuyên đề tháng 6 của UBND tỉnh, diễn ra trong ngày 11/6, để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Cũng trong cuộc họp này, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung điều hành phát triển kinh tế - xã hội; thông qua chủ trương các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp tới.

N ghệ An cần xây dựng kịch bản cho các loại hình thiên tai. Đồng chí Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai nêu các giải pháp phòng, chống thiên tai tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Trường Đó là đề nghị của đồng chí Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh chiều 11/6.

* Hôm nay (11/6), Đảng bộ thị xã Cửa Lò khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung. Thị xã trẻ này đang sung mãn với sức vươn từ kinh tế biển, khẳng định vị thế, xứng với kỳ vọng lớn của địa phương và của tỉnh.



Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Cùng ngày, Đảng bộ xã Nghi Thái (Nghi Lộc), Đảng bộ xã Nam Sơn (Đô Lương), Đảng bộ xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của 2 em bé mồ côi bố, mẹ bị u não ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Báo Nghệ An đã tổ chức quyên góp và trao tặng 20 triệu đồng. Ngày 11/6, đoàn công tác của Báo Nghệ An cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền trên đến mẹ con chị Nguyễn Thị Dung ở xóm Mai Đình, xã Thanh Mai.

Báo Nghệ An trao tặng 20 triệu đồng nhằm giúp đỡ mẹ con chị Dung. Ảnh: Huy Thư

* Trong lúc trở về đất liền, đêm 10/6, tàu cá của ngư dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị sóng to đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời ra cứu sống các thuyền viên trong đêm.

Vào lúc 19 giờ 30 tối 10/6, tàu cá mang BKS NA 80168 TS của anh Lê Văn Dũng (SN 1980), trú tại xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đang trên đường trở về thì bất ngờ bị sóng to đánh chìm tại tọa độ 18°59’00.400 N; 105°39’.800 E. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Diễn Thành đã chỉ đạo Trạm KSBP Lạch Vạn điều động 1 ca nô và 4 cán bộ, chiến sĩ ra cứu nạn.

Tàu chở các thuyền viên gặp nạn trở về đến đất liền. Ảnh: P.V

* Một thông tin đáng quan tâm, đó là sau 10 ngày chạy thử và nghiệm thu, Công an Nghệ An sẽ chính thức phạt nguội các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giao thông từ ngày 13/6. Thông tin này được Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết.