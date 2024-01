Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/1

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An triển khai chương trình công tác năm 2024; Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024… Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 9/1.