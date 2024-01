Hưng Nguyên có tân Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Quốc Sơn

Thực hiện Quyết định số 2269 – QĐ/TU ngày 9/1/2024 về công tác cán bộ và Quy định số 11 – QĐ/TU ngày 2/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, chiều 11/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Trường Thi - Ủy viên Ban Thường vụ ,Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hưng Nguyên dự Lễ công bố. Ảnh: Quốc Sơn

Dự và trao Quyết định có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đình Lý - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện uỷ Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hưng Nguyên. Ảnh: Quốc Sơn

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Trường Thi- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Hưng Nguyên.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hưng Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vui đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Trường Thi mà còn là niềm vui của huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hưng Nguyên và tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Hưng Nguyên. Ảnh: Quốc Sơn

Đồng chí Nguyễn Trường Thi nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên đã qua hơn nửa thời gian thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Thông yêu cầu tân Phó Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên vào cuộc với tốc độ cao hơn; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ trên cương vị mới.

Nhắc lại quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Trường Thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá, từ những ngày đầu với tư cách là cán bộ công chức, đồng chí Nguyễn Trường Thi đã phục vụ, thực hiện các nhiệm vụ tại huyện Hưng Nguyên. Nhờ vậy, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hưng Nguyên rất hiểu địa bàn. Kết quả bầu đồng chí Nguyễn Trường Thi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hưng Nguyên thể hiện sự ghi nhận và suy tôn của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đây cũng là dấu mốc quan trọng để đồng chí Nguyễn Trường Thi tự tin hoàn thành trọng trách trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trường Thi. Ảnh: Quốc Sơn

Hưng Nguyên cần phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, cộng sự, sẻ chia

Lưu ý nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đề nghị cá nhân đồng chí Nguyễn Trường Thi cũng như Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên tiếp cận nhanh với các nhiệm vụ lớn, cụ thể và trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, đồng chí Nguyễn Trường Thi cần cùng với tập thể lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên tập trung thực hiện các mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh quá trình đô thị hoá, trong đó, phát huy tối đa lợi thế là đơn vị gần thành phố Vinh.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông yêu cầu huyện Hưng Nguyên tập trung vào các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn. Bởi lẽ, quá trình công nghiệp hoá được đẩy mạnh thì dễ phát sinh những vấn đề phức tạp. Hưng Nguyên cần quan tâm hơn đến công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để tạo ra sự ổn định, bình yên, vững chắc trên các địa bàn cơ sở của huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Trường Thi. Ảnh: Quốc Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ mong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, cộng sự, sẻ chia để thực hiện nhiệm vụ thật tốt. Việc bổ sung kịp thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ sẽ tăng cường sức mạnh, sự lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong thời gian tới trong quá trình lãnh đạo nhân dân triển khai, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

“Với kinh nghiệm nhiều năm công tác, với phẩm chất đạo đức, tư cách, tác phong đã được chứng minh trong suốt nhiều năm qua, tôi tin tưởng rằng đồng chí Nguyễn Trường Thi và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên sẽ phát huy tối đa và tốt nhất truyền thống tốt đẹp - những yếu tố quan trọng để bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp uỷ là đoàn kết, cộng sự, sẻ chia, năng động, trách nhiệm và sâu sát phục vụ Nhân dân tốt nhất” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh.