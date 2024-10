Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/10

Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam; Nữ doanh nhân Nghệ An đạt giải Đặc biệt tại Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”; Lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại 10 huyện, thị xã… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 12/10.